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遊客突增 茂伊市長盼夏威夷旅遊暫降溫

編譯組／灣區2日電
茂伊市長希望夏威夷旅遊暫降溫。(Getty Images)
茂伊市長希望夏威夷旅遊暫降溫。(Getty Images)

夏威夷旅遊業即將進入夏天旺季，目前旅遊業繁榮情況，接近或在部分情況下，已超過疫情前2019年水平。對此，夏威夷全州對旅遊業進行管理統整的呼聲越來越高。茂伊市長維多里諾 (Mike Victorino)日前表示，期望旅遊盛況能稍稍暫停一下(a pause)。

夏威夷機場6月28日當天對2萬6631名遊客進行篩檢，隨著即將進入的7月4日美國國慶假期、7月8日將放寬對已接種疫苗的國內遊客的旅行限制，預期將有更多觀光客進入夏州。截至6月22日當周，夏威夷機場每日篩檢人數超過3萬名遊客。

維多里諾表示，當局無權拒絕遊客到訪茂伊，但有權要求各界協助。他強調，需要減緩茂伊觀光業發展速度，他想提醒遊客，茂伊首先是一個社區，其次才是一個度假勝地。他透露，已與航空高層會面，了解他們是否自發性減少進入茂伊島卡胡盧伊機場的班次，其中多數人表示理解，但也有部分人士不認同。今年5月份進入茂伊班機座位有24萬3702個，比2019年22萬9284個座位增加6%。

夏威夷航空發言人達席爾維(Alex Da Silva)在聲明中表示，航空公司期待與維多里諾和其他航空領袖合作，找到影響夏威夷機場及社區的解決方案。他指出，作為夏威夷本土航空公司，在當地生活與工作，意識到遊客帶給夏威夷基礎建設、自然資源與社區的壓力，然而，當企業仍面臨疫情相關營運與限制時，遊客也是經濟復甦及未來多元發展的引擎。

維多里諾透露，他近期內曾與夏威夷政府官員討論有關機場登機口擁塞的問題，已出現超載現象。達席爾維表示，夏威夷航空意識到機場承載限制，並定期與州府官員及美國運輸管理局會面，討論改善居民及遊客旅遊生活的方法。

維多里諾認為，人們選擇來夏威夷，不僅因為當地美好資源與居民，也因沒太多選擇。這並非他個人或當地郡縣的問題，而是更高層級問題。他期望減少旅遊業對當地島嶼的影響，包括塞車與非法停車，已在高速公路熱點地區張貼標誌，取締違規停車，已造成警力緊繃。也考慮向旅客合法性收費、每周一次關閉部分縣立公園，讓工作人員有時間進行清潔及維護。

根據夏威夷旅遊局數據，夏威夷今年5月遊客達62萬9681人、消費11億元。其中，有41萬8956人來自美國西岸，比2019年5月增加8%。19萬3501名遊客來自美國東岸。但是，國際旅客市場仍有長路要走，2021年5月僅有2733名國際遊客到訪夏威夷。停滯不前的國際遊客影響了夏威夷各島嶼的觀光業表現。茂伊與夏威夷島最依賴北美遊客，遊客消費水平已超過2019年5月。不過，全州旅遊業仍未回到2019年水平。

夏威夷 機場 美國

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