我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

夏威夷旅遊業 北美旅客復甦 國際旅客仍不多

編譯組/灣區電
北美旅客提升夏威夷旅館入住率。(美聯社)
北美旅客提升夏威夷旅館入住率。(美聯社)

北美旅客充沛流量振興了夏威夷旅遊業，但國際旅客不多，仍阻礙產業復甦。夏威夷5月份旅館高需求量，漲價超過2019年，然而，儘管旅遊業比疫情期間改善，整體入住率與每間客房平均收益，仍低於創紀錄年份。

夏威夷旅遊局日前發表最新報告，夏威夷5月份旅館入住率提升至61.5%，比去年同期增加46.3%，這也是自2020年2月以後的全州最高紀錄。去年2月份新冠疫情才剛開始時，旅館入住率曾高達84.7%。今年4月份入住率達50.8%、3月份43%、2月份31%、1月份為23%。

夏威夷旅館聯盟總裁吉柏森(Jerry Gibson)表示，5月份入住率仍低於大多數夏威夷旅館業者可盈利需求，也不足以解決與疫情相關的債務與損失。5月份通常是旅館業的淡季，夏威夷全州正常入住率應約為76-77%。美國旅館協會夏威夷分支發言人麥克恩(Kekoa McClellan)指出，美國報復性旅遊需求促進旅館業復甦，但國際與團體旅客尚未完全恢復。

不過，5月份旅館入住報告的確帶來好消息。全州旅館平均房價提高2倍至近288元、每房收益上升至177元，比去年5月增加868%。儘管大部分旅客在抵達之前，仍須持經由可信賴夥伴檢測的新冠陰性報告，才能省去夏威夷州10天旅行隔離時間，今年5月還是出現旅館房價上漲現象。

夏威夷旅遊業者表示，一旦美國本土疫苗接種率再提高，旅遊業將持續改善。夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)指出，夏威夷居民疫苗接種率若達70%，安全旅遊計畫將可能結束。由於12歲以下兒童未符合資格接種，因此實際上夏威夷需有符合資格民眾疫苗接種率需達82%。

夏威夷航空總裁英格瑞姆(Peter Ingram)認為，70%疫苗接種率是可行的，但達到82%門檻較困難。他希望，若有困難達到此一水平，州長與其他顧問能重新評估政策，掌握包括病例數、住院人數等數據，找到積極推動方向，儘早取消相關限制。

夏威夷航空北美需求已恢復到疫情前55%業務，6月份北美載客量比2019年6月增加12-13%。但是，國際載客恢復緩慢，其通常佔據夏威夷航空25%市場，仍然影響著公司盈利能力。英格瑞姆表示，目前日本旅客不多，並且根本沒有來自澳洲與韓國的旅客。他說，航空公司盈利不僅可應付支出，還須投資飛機與其他資產，國際業務回歸十分重要，相信數月後可能達成，但現仍未達目標。

夏威夷州 旅館 疫情

上一則

新州退稅500元 76萬家庭受惠

下一則

刺死馬大女博士生 芝加哥嫌犯被捕

延伸閱讀

民調：42%挺影星馬修麥康納選德州州長

民調：42%挺影星馬修麥康納選德州州長
疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」
CDC：青年疫苗接種率最低 不到4成

CDC：青年疫苗接種率最低 不到4成
2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采
北美台灣商會聯合總會交接典禮 吳怡明交棒張聖儀

北美台灣商會聯合總會交接典禮 吳怡明交棒張聖儀
北美台灣商會聯合總會舉行交接 吳怡明交棒張聖儀

北美台灣商會聯合總會舉行交接 吳怡明交棒張聖儀

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗