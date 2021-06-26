夏威夷旅遊業 北美旅客復甦 國際旅客仍不多

北美旅客提升夏威夷旅館入住率。(美聯社)

北美旅客充沛流量振興了夏威夷旅遊業，但國際旅客不多，仍阻礙產業復甦。夏威夷5月份旅館 高需求量，漲價超過2019年，然而，儘管旅遊業比疫情 期間改善，整體入住率與每間客房平均收益，仍低於創紀錄年份。

夏威夷旅遊局日前發表最新報告，夏威夷5月份旅館入住率提升至61.5%，比去年同期增加46.3%，這也是自2020年2月以後的全州最高紀錄。去年2月份新冠疫情才剛開始時，旅館入住率曾高達84.7%。今年4月份入住率達50.8%、3月份43%、2月份31%、1月份為23%。

夏威夷旅館聯盟總裁吉柏森(Jerry Gibson)表示，5月份入住率仍低於大多數夏威夷旅館業者可盈利需求，也不足以解決與疫情相關的債務與損失。5月份通常是旅館業的淡季，夏威夷全州正常入住率應約為76-77%。美國旅館協會夏威夷分支發言人麥克恩(Kekoa McClellan)指出，美國報復性旅遊需求促進旅館業復甦，但國際與團體旅客尚未完全恢復。

不過，5月份旅館入住報告的確帶來好消息。全州旅館平均房價提高2倍至近288元、每房收益上升至177元，比去年5月增加868%。儘管大部分旅客在抵達之前，仍須持經由可信賴夥伴檢測的新冠陰性報告，才能省去夏威夷州 10天旅行隔離時間，今年5月還是出現旅館房價上漲現象。

夏威夷旅遊業者表示，一旦美國本土疫苗接種率再提高，旅遊業將持續改善。夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)指出，夏威夷居民疫苗接種率若達70%，安全旅遊計畫將可能結束。由於12歲以下兒童未符合資格接種，因此實際上夏威夷需有符合資格民眾疫苗接種率需達82%。

夏威夷航空總裁英格瑞姆(Peter Ingram)認為，70%疫苗接種率是可行的，但達到82%門檻較困難。他希望，若有困難達到此一水平，州長與其他顧問能重新評估政策，掌握包括病例數、住院人數等數據，找到積極推動方向，儘早取消相關限制。

夏威夷航空北美需求已恢復到疫情前55%業務，6月份北美載客量比2019年6月增加12-13%。但是，國際載客恢復緩慢，其通常佔據夏威夷航空25%市場，仍然影響著公司盈利能力。英格瑞姆表示，目前日本旅客不多，並且根本沒有來自澳洲與韓國的旅客。他說，航空公司盈利不僅可應付支出，還須投資飛機與其他資產，國際業務回歸十分重要，相信數月後可能達成，但現仍未達目標。