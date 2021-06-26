故鄉有事 慈濟西雅圖支會募款 助台灣挺過疫情

慈濟美國總會啟動「故鄉有災疫，大家來關懷。台灣加油!」募款行動。（西雅圖慈濟支會提供）

台灣 COVID-19疫情 在5月中旬來得又快又猛，至今全台仍處在三級警戒中，對人民健康及民生經濟影響巨大，台灣慈濟立即啟動10億新台幣(近3600萬美元) 的防疫及紓困計畫， 協助大家共度難關。面對台灣缺乏疫苗的窘境。6月23日又宣布將要捐贈5百萬劑德國原廠輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech BNT ）疫苗，希望能提高全民疫苗接種率，協助台灣早日脫離疫情陰霾。目前正積極配合政府的審核中。

慈濟美國 總會隨即啟動「故鄉有災疫，大家來關懷。台灣加油!」的募款行動， 凝聚美國僑界的愛心，援助台灣讓疫情降溫。

西雅圖慈濟支會近日立即開始行動，包含師兄姐的愛心美食義賣活動做為開場，自製各式台灣美食點心，義賣所得均捐入這筆專戶。

西雅圖慈濟支會負責人常宏文師姐表示，美國疫情嚴峻時，台灣愛心物資不間斷地跨海及時送達，還及時贈送及開放訂購台灣醫療口罩，保護僑民鄉親防疫安全；如今台灣陷入疫情危機，身在遠方的我們更應該發揮同心共濟精神，一起共度難關。而美西北區急難救助協會亦共襄盛舉，投入共同號召宣傳。會長陳志賢表示，急難救助協

會雖然是支援協助幫助旅外國人，但這次故鄉有急難，更應該共同伸出援手。

本次募款行動透過熱心人士捐助，民眾每一元捐款，都會倍增為兩元，轉化為更多的防疫醫療物資與生活必須的紓困物資，讓台灣醫護人員及弱勢民眾都能得到加倍的愛心與關懷。捐款截止日期: 即日起至6/30/2021。

如欲捐款，請將現金或支票郵寄至Tzu Chi /財務組，15800 SE Newport Way Bellevue WA 98006。若為支票捐款請在附註欄註明「急難救助基金-台灣」。

如有相關問題，請洽慈濟西雅圖支會（425）643-9104。您亦可使用網路捐款，連結如下：https://donate.tzuchi.us/zh/cause/twcovidrelief/。