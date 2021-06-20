華州疫情 巴西變種病毒最危險 衛生官員籲打疫苗遏傳播

華州衛生廳廳長林奎斯特表示，當地現在最令人擔心的是巴西變種病毒。（Getty Images）

隨著華盛頓州 各地新冠疫苗 接種率趨緩，衛生官員擔心，傳播性更高的變種病毒 和錯誤的安全感，會使未接種疫苗群體的病例增加。

截至15日，華州約有67.8%年滿16歲的居民已經接種疫苗，其中17萬4450人已透過國防部或美國退伍軍人事務部（Veterans Affairs）接種了疫苗。華州州長英斯利（Jay Inslee）表示，華州將於6月底或七成年滿16歲居民接種至少一劑疫苗後全面重開。

華州州務卿夏阿（Umair Shah）16日表示，華州只要再有14萬到17萬居民接種疫苗，就可全面重開，但就算七成年滿16歲居民接種了疫苗，華州仍有超過200萬居民沒有接種。

夏阿說：「公共衛生專家擔心，當我們達成目標時，民眾會以為疫情已經結束。我們非常擔心，人們會認為，既然已經有七成居民接種了疫苗，就不必再有任何憂慮。這種想法可能會使疫苗接種率繼續下降。」

華州衛生廳廳長林奎斯特（Scott Lindquist）16日表示，華州目前新增的確診、住院和死亡病例，大部分都是還未接種疫苗者。截至12日，華州共出現2039例突破性病例（已完成疫苗接種仍染疫者），林奎斯特表示，這個數字在意料之中。

林奎斯特說，華州衛生廳正在對這些突破性病例進行基因排序，確認是由哪種病毒株引起，以及哪一種病毒株造成的病例最多。目前已有11%的突破性病例完成基因排序，累計病例最多的暫時是英國變種病毒（B.1.1.7 或alpha variant）。

在考利茲縣（Cowlitz County）完成基因排序的1.8%突破性病例中，16例是巴西變種病毒（P.1或gamma variant），8例是英國變種病毒，加州兩種變種病毒的病例分別有9例。

林奎斯特表示，印度變種病毒（delta variant）病例現在在華州快速增加，但還未造成住院和死亡人數增加。華州目前有3%的突破性病例是由印度變種病毒造成。

林奎斯特指出，華州現在最讓人擔心的是巴西變種病毒，目前造成的病例是變種病毒中第二多，病人住院率也比較高。

林奎斯特說：「我唯一能建議大家的就是接種疫苗，如此才能遏制這些危險的變種病毒在華盛頓州傳播。」