我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

華州疫情 巴西變種病毒最危險 衛生官員籲打疫苗遏傳播

編譯組／西雅圖電
華州衛生廳廳長林奎斯特表示，當地現在最令人擔心的是巴西變種病毒。（Getty Images）
華州衛生廳廳長林奎斯特表示，當地現在最令人擔心的是巴西變種病毒。（Getty Images）

隨著華盛頓州各地新冠疫苗接種率趨緩，衛生官員擔心，傳播性更高的變種病毒和錯誤的安全感，會使未接種疫苗群體的病例增加。

截至15日，華州約有67.8%年滿16歲的居民已經接種疫苗，其中17萬4450人已透過國防部或美國退伍軍人事務部（Veterans Affairs）接種了疫苗。華州州長英斯利（Jay Inslee）表示，華州將於6月底或七成年滿16歲居民接種至少一劑疫苗後全面重開。

華州州務卿夏阿（Umair Shah）16日表示，華州只要再有14萬到17萬居民接種疫苗，就可全面重開，但就算七成年滿16歲居民接種了疫苗，華州仍有超過200萬居民沒有接種。

夏阿說：「公共衛生專家擔心，當我們達成目標時，民眾會以為疫情已經結束。我們非常擔心，人們會認為，既然已經有七成居民接種了疫苗，就不必再有任何憂慮。這種想法可能會使疫苗接種率繼續下降。」

華州衛生廳廳長林奎斯特（Scott Lindquist）16日表示，華州目前新增的確診、住院和死亡病例，大部分都是還未接種疫苗者。截至12日，華州共出現2039例突破性病例（已完成疫苗接種仍染疫者），林奎斯特表示，這個數字在意料之中。

林奎斯特說，華州衛生廳正在對這些突破性病例進行基因排序，確認是由哪種病毒株引起，以及哪一種病毒株造成的病例最多。目前已有11%的突破性病例完成基因排序，累計病例最多的暫時是英國變種病毒（B.1.1.7 或alpha variant）。

在考利茲縣（Cowlitz County）完成基因排序的1.8%突破性病例中，16例是巴西變種病毒（P.1或gamma variant），8例是英國變種病毒，加州兩種變種病毒的病例分別有9例。

林奎斯特表示，印度變種病毒（delta variant）病例現在在華州快速增加，但還未造成住院和死亡人數增加。華州目前有3%的突破性病例是由印度變種病毒造成。

林奎斯特指出，華州現在最讓人擔心的是巴西變種病毒，目前造成的病例是變種病毒中第二多，病人住院率也比較高。

林奎斯特說：「我唯一能建議大家的就是接種疫苗，如此才能遏制這些危險的變種病毒在華盛頓州傳播。」

疫苗 變種病毒 華盛頓州

上一則

夏威夷本地叫車平台Holoholo成立 與Lyft、Uber競爭

延伸閱讀

台長輩「臨陣不打」增多 該不該勸打疫苗？兒女好掙扎

台長輩「臨陣不打」增多 該不該勸打疫苗？兒女好掙扎

以色列要給百萬劑疫苗 巴勒斯坦拒收：疫苗快過期了

以色列要給百萬劑疫苗 巴勒斯坦拒收：疫苗快過期了
問疫苗有無選擇？台老翁聽到「高端」回心轉意打AZ

問疫苗有無選擇？台老翁聽到「高端」回心轉意打AZ
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球
美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標
繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」

繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
德州多個 城房價上升快速。(德州住屋廳)

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

2021-06-14 13:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」