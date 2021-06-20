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夏威夷本地叫車平台Holoholo成立 與Lyft、Uber競爭

編譯組/灣區18日電
夏威夷本地載客服務「Holoholo」成立，與Lyft、Uber競爭。(圖取自Holoholo官方臉書)
夏威夷本地載客服務「Holoholo」成立，與Lyft、Uber競爭。(圖取自Holoholo官方臉書)

隨著遊客創紀錄地湧向夏威夷，出租車短缺導致價格如股票飆漲。某些情況下，租車一天可能需花費700元，還一車難求，甚至轉向U-Haul。當地媒體稱此為「夏威夷租車大危機」(The Great Hawaii Rental Car Crisis)。看準商機，夏威夷本土創業家莫頓(Cecil Morton)設立新叫車服務平台「Holoholo」，夏威夷語翻譯成「讓我們去巡航」(let's go cruising)。

Holoholo顧客可要求乘車途經歐胡島、茂伊島、夏威夷島、可愛島及拉奈島。Holoholo平台表示，叫車服務不會抬高價格，也沒有固定預付款項。這代表著行車價格將在標準費率範圍內，無論需求多寡為何，將為乘客與司機提供一致費用，稱為公平定價(fair pricing)。

Holoholo是美國越來越多地面交通服務初創公司之一。這些叫車服務公司目標是成為比Uber或Lyft對司機更友善的平台。不過，儘管競爭激烈，Uber與Lyft仍是叫車領域毫無爭議的領導者，前者目前有350萬名司機、後者有超過100萬名司機。

相較之下，Holoholo的司機隊伍規模小得多，僅計畫招聘150名司機。儘管它與其他大型叫車服務公司在同一個市場競爭，但卻更專注在夏威夷當地客群，深耕本地市場。

莫頓於1999年開始在夏威夷開啟共乘服務業務，成立「SpeediShuttle」服務公司，用小型客座巴士載送旅客往返機場。之後擴展業務到其他主要島嶼目的地，從大島開始，然後於2007年延伸至歐胡島與可愛島。多年來，公司與卡胡魯伊機場與檀香山機場、以及各島多家旅館簽訂按需載送服務合約。21年來已持續服務數百萬人。

疫情限制放寬後，莫頓看到商機。他與專門開發叫車應用程式的軟體公司「Rideshare Pro」合作，獨資成立「Holoholo」。作為公司唯一擁有人，沒有計畫引入外部投資以更多資金擴展業務。

莫頓期望仰賴他在夏威夷的經驗與人脈，將Holoholo的服務對象範圍，與其他美國本土競爭對手區隔。公司致力於投入環保元素，包括為客戶提供可選擇電動車。並運用與島上當地企業廣泛通路，為司機創造利益。例如透過茂伊油公司(Maui Oil Company)合作，提供燃料批量定價折扣，也與修車中心合作，Holoholo平台司機可獲得在歐胡島車身維修折扣。

夏威夷積極嘗試發展旅遊業多元化，莫頓將成為專注夏威夷本土服務的創業家之一。他在夏威夷設立Holoholo總部，並在歐胡島、茂伊島、可愛島與夏威島設有辦事處。總部將成為司機提問、車輛檢查與其他司機休息交流中心。莫頓也運用他多年客服經驗來篩選司機，建立與員工間聯繫。

夏威夷 租車 機場

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