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華州大麻店接種疫苗計畫受挫 合法店很少參與

編譯組／美聯社西雅圖電
華盛頓推出大麻店打疫苗送捲菸的獎勵計畫，但推行困難重重。（美聯社）
華盛頓推出大麻店打疫苗送捲菸的獎勵計畫，但推行困難重重。（美聯社）

為鼓勵更多居民接種新冠疫苗，華盛頓州最近推出「一起來接種」計畫（Joint the Jabs），但是卻出師不利。

華州官員7日宣布，全州近500家領有執照的大麻零售店可開始提供疫苗接種服務，前往這些大麻零售店接種疫苗的年滿21歲顧客可獲贈一支大麻捲菸。

這是華州鼓勵民眾接種疫苗的獎勵方式之一，其他獎勵還包括免費啤酒、球賽門票和現金。華州和科羅拉多州是全美頭兩個大麻合法化的州，於2012年通過立法，2014年開始實施，實施首年為華州帶來將近4億7400萬元的稅收。

然而，事情沒有華州官員想像的那麼簡單，因為大麻零售在聯邦法律下仍屬非法，而且提供免費大麻菸的問題很多，以致很少有合法經營的大麻店表示會參與計畫。

大麻零售商9日向華州酒精大麻管理局（Liquor and Cannabis Board）表示，大部分的大麻零售店並沒有足夠的空間提供疫苗接種服務，同時，部分醫療單位對在大麻店設置接種站感到不安，因為，他們不希望涉及提供非法藥物而失去聯邦資金。此外，這項計畫只進行到7月12日，6月中旬或6月底才來接種疫苗的顧客，可能來不及在計畫結束前回到店裡接種第二劑。

大麻零售商還指出，酒精大麻管理局允許啤酒屋、酒莊和酒吧提供一杯免費酒精飲品給出示接種證明的顧客，但沒有要求這些商店設置接種站。

華州大麻商業協會（Washington CannaBusiness Association）發言人皮卡斯（Aaron Pickus）說：「許多大麻零售商願意參與，但為何我們不能比照酒吧和酒莊的方式進行？」

酒精大麻管理局局長波斯特曼（David Postman）解釋，要求大麻零售店設置接種站，是因為顧客不得在大麻店內使用大麻，如果只要出示接種證明就能拿到免費大麻，他們擔心有人會到處索取，而且可能會落入青少年手裡。

波斯特曼還指出，這項計畫提供大麻零售商一個酒商沒有的好處：免費商品無需交稅。

史波坎地方衛生局（Spokane Regional Health District）發言人霍金斯（Kelli Hawkins）表示，目前還未有任何領有執照的大麻零售店聯絡他們設置接種站，但她說：「由於擔心會失去聯邦資金，我們無法在大麻店提供疫苗接種服務。」

大麻合法化 疫苗 零售商

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