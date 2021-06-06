我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

西雅圖青商之星丁懿辰 用拉麵拉近美台距離

西雅圖訊
僑委會舉辦 「全球青商潛力之星」選拔賽，西雅圖地區的輝月拉麵店創辦人丁懿辰獲殊榮。（西雅圖華僑文教服務中心）
僑委會舉辦 「全球青商潛力之星」選拔賽，西雅圖地區的輝月拉麵店創辦人丁懿辰獲殊榮。（西雅圖華僑文教服務中心）

「我來美國的時候，根本不會說英文」，當時只是單純來西雅圖依親學英文，丁懿辰從沒想到，就這樣一路念到華盛頓大學，還沒畢業就開始創業，然後就在此落地生根、開創人生的事業。

僑務委員會首屆「全球青商潛力之星選拔賽」，共有30位優秀青商企業家取得「全球青商潛力之星」殊榮，丁懿辰代表西雅圖參賽，成功獲獎。

問他怎麼會走上創業之路?「念大學時，有一位同學來約我，說這裡都還沒有大型亞洲超市，就一起來開一間吧！」沒想到這個創業起手式，竟然成功打響了名號，迄今，「百佳」仍是貝爾優市知名大型亞洲超市，進口不少臺灣食品，一解鄉親因疫情無法回臺的思鄉之愁。

之所以後來選擇拉麵創業，又是一番有趣的故事。丁懿辰說「我很喜歡吃拉麵，以前都會開車三小時去溫哥華吃」，後來他發現，不少西雅圖人跟他一樣，為了吃道地拉麵，願意這樣舟車勞頓。於是動心起念，希望在西雅圖開一家拉麵店。

「當時有一位華大同學，常常下班後和我一起用不同角度辯論探討各種創業模式的可行性。」當他提到，拉麵這項產品特質適合擴展成企業時，竟得到這位從沒吃過拉麵的土耳其同學的支持，一拍即合，從此決定以「拉麵」為主題，進行創業。

丁懿辰因此還跑去日本尋找適合的品牌，「日本企業不只是著重代理授權金額，而是非常注重你是否能夠真正傳承他們的職人精神，做到他們所追求的品質」。最終，丁懿辰取得了信任，取得「空海」美國市場獨家代理。而且甚至做到營業額占整個集團的70%。

丁懿辰的企圖心不只於此。「我希望能在美國上市！」而上市的第一步就必須自立門戶。令人意外的是，空海的社長非常支持他，因為社長的夢想就是「讓好吃的拉麵店在美國遍地開花」，並且期許丁懿辰能夠幫他在美國實現這個夢想。

至於有關創業過程有沒有甚麼發生甚麼挫折的事情，丁懿辰說其實很多，他特別提到：「(受訪的)這家店是輝月的第一家店，沒想到一施工就遇到工頭跑掉了!」所有的時間金錢成本都非常吃緊，所以硬著頭皮自己當工頭，從頭開始邊學邊做、邊做邊學。但也因此發掘了不少經濟實惠的工法、省時省力的細節，對於後來展店提供非常大的助益。只能說因禍得福吧！

另外，他覺得輝月其實是與人有關的企業，所以他不只注重顧客，更重視員工。例如一位從日本空海來西雅圖跟隨他的日本老師傅，因病臨走前最放心不下的就是他的孩子們就學問題，丁懿辰持續贊助學費迄今；一位從臺灣來的年輕女店員突然遭逢癌末的打擊，他發起拉麵義賣行動，完全不扣成本全數捐助支持她化療及生活開支。「其實我的作法是想讓她看見，有那麼多人支持她、鼓勵她，給她勇氣和力量」。

是的，拉麵的溫度也傳遞著人情的熱度。看著他細數從臺灣請來設計師幫他規劃的裝潢氛圍，還有和員工們熱絡地打招呼，互道關心，處處感受到「輝月」端出的拉麵，呈現的是正港亞洲料理，整個企業同時也散發著亞裔獨特的家人情誼。

「我希望能夠為臺灣爭光，將「輝月」在美國打造成一個成功的臺灣品牌！」丁懿辰非常開心得到僑委會「全球青商潛力之星」獎項，對他來說，這是一份榮耀，是一份肯定，讓他更有信心，在美國闖出屬於自己的一片天空。

是的，在西雅圖，丁懿辰已經做到了。祝福他未來繼續朝夢想前進!

僑委會舉辦 「全球青商潛力之星」選拔賽，西雅圖地區的輝月拉麵店創辦人丁懿辰獲殊...
僑委會舉辦 「全球青商潛力之星」選拔賽，西雅圖地區的輝月拉麵店創辦人丁懿辰獲殊榮。（西雅圖華僑文教服務中心）

美國 西雅圖 日本

上一則

中國駐美領事館 向海外中國公民提供便民服務！

下一則

扮嫩潛入女兒學校測保安 德州笨媽遭逮捕

延伸閱讀

普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展
日本供台疫苗 網友傳班機日期藏8964密碼

日本供台疫苗 網友傳班機日期藏8964密碼
天空也感動得噴淚…台北101打字點燈 感謝日本

天空也感動得噴淚…台北101打字點燈 感謝日本
歐盟安全旅行國 增日本、中國 美沒上榜、英被排除

歐盟安全旅行國 增日本、中國 美沒上榜、英被排除
政府施打疫苗太慢 日本企業本月起接棒拚進度

政府施打疫苗太慢 日本企業本月起接棒拚進度
蔡丁貴 勸人打國產 自己來美國打輝瑞疫苗

蔡丁貴 勸人打國產 自己來美國打輝瑞疫苗

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
芝加哥華裔媽媽Emily蔡，呼籲停止針對亞裔的攻擊。(youtube截圖)

芝華裔媽戴口罩攜兒散步 遭白男叫囂「滾回亞洲」

2021-06-04 11:01
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任