西雅圖青商之星丁懿辰 用拉麵拉近美台距離

僑委會舉辦 「全球青商潛力之星」選拔賽，西雅圖地區的輝月拉麵店創辦人丁懿辰獲殊榮。（西雅圖華僑文教服務中心）

「我來美國 的時候，根本不會說英文」，當時只是單純來西雅圖 依親學英文，丁懿辰從沒想到，就這樣一路念到華盛頓大學，還沒畢業就開始創業，然後就在此落地生根、開創人生的事業。

僑務委員會首屆「全球青商潛力之星選拔賽」，共有30位優秀青商企業家取得「全球青商潛力之星」殊榮，丁懿辰代表西雅圖參賽，成功獲獎。

問他怎麼會走上創業之路?「念大學時，有一位同學來約我，說這裡都還沒有大型亞洲超市，就一起來開一間吧！」沒想到這個創業起手式，竟然成功打響了名號，迄今，「百佳」仍是貝爾優市知名大型亞洲超市，進口不少臺灣食品，一解鄉親因疫情無法回臺的思鄉之愁。

之所以後來選擇拉麵創業，又是一番有趣的故事。丁懿辰說「我很喜歡吃拉麵，以前都會開車三小時去溫哥華吃」，後來他發現，不少西雅圖人跟他一樣，為了吃道地拉麵，願意這樣舟車勞頓。於是動心起念，希望在西雅圖開一家拉麵店。

「當時有一位華大同學，常常下班後和我一起用不同角度辯論探討各種創業模式的可行性。」當他提到，拉麵這項產品特質適合擴展成企業時，竟得到這位從沒吃過拉麵的土耳其同學的支持，一拍即合，從此決定以「拉麵」為主題，進行創業。

丁懿辰因此還跑去日本 尋找適合的品牌，「日本企業不只是著重代理授權金額，而是非常注重你是否能夠真正傳承他們的職人精神，做到他們所追求的品質」。最終，丁懿辰取得了信任，取得「空海」美國市場獨家代理。而且甚至做到營業額占整個集團的70%。

丁懿辰的企圖心不只於此。「我希望能在美國上市！」而上市的第一步就必須自立門戶。令人意外的是，空海的社長非常支持他，因為社長的夢想就是「讓好吃的拉麵店在美國遍地開花」，並且期許丁懿辰能夠幫他在美國實現這個夢想。

至於有關創業過程有沒有甚麼發生甚麼挫折的事情，丁懿辰說其實很多，他特別提到：「(受訪的)這家店是輝月的第一家店，沒想到一施工就遇到工頭跑掉了!」所有的時間金錢成本都非常吃緊，所以硬著頭皮自己當工頭，從頭開始邊學邊做、邊做邊學。但也因此發掘了不少經濟實惠的工法、省時省力的細節，對於後來展店提供非常大的助益。只能說因禍得福吧！

另外，他覺得輝月其實是與人有關的企業，所以他不只注重顧客，更重視員工。例如一位從日本空海來西雅圖跟隨他的日本老師傅，因病臨走前最放心不下的就是他的孩子們就學問題，丁懿辰持續贊助學費迄今；一位從臺灣來的年輕女店員突然遭逢癌末的打擊，他發起拉麵義賣行動，完全不扣成本全數捐助支持她化療及生活開支。「其實我的作法是想讓她看見，有那麼多人支持她、鼓勵她，給她勇氣和力量」。

是的，拉麵的溫度也傳遞著人情的熱度。看著他細數從臺灣請來設計師幫他規劃的裝潢氛圍，還有和員工們熱絡地打招呼，互道關心，處處感受到「輝月」端出的拉麵，呈現的是正港亞洲料理，整個企業同時也散發著亞裔獨特的家人情誼。

「我希望能夠為臺灣爭光，將「輝月」在美國打造成一個成功的臺灣品牌！」丁懿辰非常開心得到僑委會「全球青商潛力之星」獎項，對他來說，這是一份榮耀，是一份肯定，讓他更有信心，在美國闖出屬於自己的一片天空。

是的，在西雅圖，丁懿辰已經做到了。祝福他未來繼續朝夢想前進!