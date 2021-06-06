囚犯拒打疫苗 成夏州防疫隱憂

大部分夏威夷囚犯拒絕接種新冠疫苗。(美聯社)

夏威夷副州長格林將近來夏州新冠疫情爆發，歸咎於監獄 囚犯不願接種疫苗 ，同時警告未接種疫苗的懲戒官員與衛生工作人員，應該被禁止在第一線工作。

夏威夷州 於去年12月開始進行新冠疫苗施打時，就將囚犯列為優先接種族群，但近日在希洛(Hilo)的夏威夷社區懲戒中心，發現有71名囚犯與1名工作人員檢測出新冠陽性。夏威夷公共安全部門表示，並未追蹤囚犯或懲戒工作人員的接種率，但格林日前透露，僅有25-50%囚犯接種疫苗。

格林指出，當局曾多次到訪所有監獄，誠心要求囚犯和工作人員接種，但部分公共安全人員不願接種，這是他不樂見的情況。格林認為，第一線面對民眾的工作者，特別是那些較無抵抗力人士，都應接種疫苗。這代表著健康照護工作者、公共安全人員、監獄看守員等，都應施打新冠疫苗。

格林表示，說服大量囚犯接種疫苗，特別具挑戰。他說，這個族群本就不是遵守規則者，許多囚犯不信任權威。疫情期間，夏威夷人滿為患與通風不良的監獄成為最危險的地方之一，新冠病毒在夏州9所監獄中的6間監獄迅速傳播。除了目前在大島監獄爆發的疫情外，歐胡社區懲戒中心、茂伊社區懲戒中心、哈拉瓦懲戒所(Halawa Correctional Facility)、威爾瓦懲戒所(Waiawa Correctional Facility)，以及在亞利桑那州關押夏威夷囚犯的仙人掌懲戒所(Saguaro Correctional Center)，都接連爆發重大疫情。

公共安全官員曾表示，夏威夷監獄人滿為患，社交距離幾乎不可能存在，加劇疫情傳播風險。希洛監獄原設計可容納206名囚犯，但截至5月17日，已超額關押338名犯人。

夏威夷監獄日前新招募40名新進懲戒官員，其中有半數在受訓期間檢測新冠陽性，大部分新進人員拒絕接種疫苗。自去年疫情開始，已有2035名囚犯、251位工作人員檢測新冠陽性。至少有9名囚犯死亡。

格林表示，他不認為可強制接種疫苗，但不應停止限制未接種疫苗工作人員所從事工作類型。未接種疫苗的健康照護工作者與懲戒官員，應改為行政工作，直至他們接種疫苗。他強調，若要第一線在醫院面對病患，或擔任監獄看守面對被監禁者，在道義上有義務保護他們的安全。

截至5月底，已有超過半數夏威夷居民完全接種新冠疫苗。儘管疫苗可供12歲以上民眾施打，少數人因醫療情況無法接種疫苗，未達施打疫苗年齡的兒童，也有感染病毒與遭受長期併發症的風險。全美已有超過300名兒童因感染新冠病毒喪生。

格林認為，第一線工作人員將他人置於危險之中，是不公平的。民眾期望前線人員能保護他們，而不是成為病毒傳播者。