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獎勵接種疫苗 華盛頓州端200萬現金獎

編譯組／美聯社奧林匹亞電
華盛頓州宣布推出獎勵計畫鼓勵民眾接種新冠疫苗。圖為華盛頓州彩票局局長格拉斯波。（美聯社）
華盛頓州宣布推出獎勵計畫鼓勵民眾接種新冠疫苗。圖為華盛頓州彩票局局長格拉斯波。（美聯社）

為了鼓勵華盛頓州居民踴躍接種新冠疫苗，州長英斯利（Jay Inslee）3日宣布獎勵計畫，獎品包括200萬元六合彩抽獎、大學助學金、航空公司機票和電子遊戲機。

這項獎勵計畫適用於本月開始接種疫苗和已經接種疫苗的華盛頓州居民。華盛頓州是繼加州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州之後，提出獎勵計畫鼓勵民眾接種疫苗的州。英斯利說：「這是一項為了拯救生命非常、非常合理的投資。」

從6月8日起，華盛頓州彩票局會連續四周、每周開兩次疫苗獎，一次提供給年滿18歲的居民，一次提供給12到17歲的居民。現金獎每周會送出25萬元，直到6月底，7月13日會舉行最後一次現金獎抽獎，奬金為100萬元。

此外，華盛頓州的四年制公立大學、兩年制公立社區大學和技術學院，會收到近100萬元抽獎獎金，提供給接種疫苗的學生支付學雜費。華盛頓彩票局也會舉行抽獎，透過華州教育基金「Guaranteed Education Tuition」計畫，提供30個名額的一年大學學分學費給12歲到17歲的初高中學生，學費會直接發給學生的家長。

華州這個月還會送出數百部電子遊戲機給接種疫苗的學生。微軟將捐出300部Xbox，任天堂將捐出20部配有Super Mario Kart 8 Deluxe遊戲的Nintendo Switches，Google將捐出25部Google Nests，亞馬遜也將捐出40部Echo Dots。

參與獎勵計畫的還有華盛頓多家企業和球隊：阿拉斯加航空（Alaska Airlines）送出兩張免費機票，可乘坐任何阿拉斯加航空航線；西雅圖水手隊（Seattle Mariners）送出四張門票或免費使用一間包廂；西雅圖海灣人（Seattle Sounders）送出四張8月球賽門票和兩件簽名球衣；西雅圖風暴隊（Seattle Storm）送出10張門票可用來觀看本季球賽；西雅圖海鷹隊（Seattle Seahawks）送出一場球賽的四張俱樂部座位門票和免費停車；OL Reign送出四張2021年季票和一件球隊簽名的球衣；西雅圖海怪隊（Seattle Kraken）送出演唱會門票。

另外，華州商務廳與華盛頓州商業協會（Association of Washington Business）會提供總值100萬元的禮品卡，給民眾在當地各商店消費，衛生廳也會捐出價值50萬元的零售店禮品卡。

疫苗 華盛頓州 西雅圖

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