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遊客人潮回流 茂伊島擬增加觀光收費

編譯組／灣區28日電
想去茂伊島？市長建議對遊客增加觀光收費。(圖取自臉書)
想去茂伊島？市長建議對遊客增加觀光收費。(圖取自臉書)

有鑑於越來越多遊客前往夏威夷度假，茂伊島市長維多里諾(Mike Victorino)表示，茂伊島考慮增加更多遊客收費與旅遊限制，其中包括新海灘費用與停車費，並將每周日舉辦商業活動的現行限制，擴展到其他日期(例如每周六)。部分地區景點將設置預定系統，遊客必須預先預約才可入園及停車。

維多里諾說，當局考慮對來訪茂伊島的遊客收費，並限制每天到訪人數。計畫定期空出一天時間，在各個觀光地點進行清理維護。他強調，景點必須設定特定時間完全關閉，才不會超出可以承受的負荷範圍。

此外，茂伊島當地居民將免交觀光費用。維多里諾指出，居民可免費使用沙灘，遊客只是短暫到訪。遊客無須支付當地房地產稅，也無須支付居民所需付出的其他費用。所以遊客必須分擔些許維持環境資源支出，這些費用負擔將落在遊客身上，而非居民。

相關增加遊客收費提案，目前已在東茂伊島設立系統啟用，未來將擴展到包括南茂伊島與西茂伊島地區。例如，位在東茂伊島的Waianapanapa國家公園旅客預定系統已於3月開始實施，非夏威夷居民必須購票才能進入園區，並須先預訂停車位。

國家公園入園費用為每人5元、3歲以下孩童免費，非商務用車的停車費為10元。其他車種例如旅遊團等商務用車，則將依據乘客人數而收取25至90元不等的停車費。另一方面，夏威夷居民則可憑有效證件免費入園與停車，並且指定部分停車位專供居民使用停放。維多里諾表示，針對遊客設置預約系統，目的是為了保護熱門公園免於遭受過度觀光的危險，茂伊島與夏威夷其他地方一樣，都面臨遊客過多、觀光過度的問題。

疫情給茂伊島帶來長時間觀光產業停擺，但近來已逐漸恢復榮景。根據夏威夷旅遊紀錄表，光是上周末就有9萬8000名遊客抵達夏威夷，其中包括2萬7874名遊客到訪茂伊島，顯示旅客人數已快速接近疫情前的水平。維多里諾強調，管理旅遊業將採用多面向措施，確保旅客來訪茂伊島時，享有美好時光，同時不會加重當地資源負擔，確保茂伊島居民受到保護，並且維持居民健康。

夏威夷 觀光 疫情

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