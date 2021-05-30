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復甦計畫加碼 金恩縣6億元、西雅圖1億元

編譯組／西雅圖電
金恩縣縣長康斯丹廷（左）和西雅圖市長德肯（中）本周分別宣布6億元與1億元的復甦計畫。（美聯社）
金恩縣縣長康斯丹廷（左）和西雅圖市長德肯（中）本周分別宣布6億元與1億元的復甦計畫。（美聯社）

歸功於拜登總統3月簽署通過「美國救援法案」（American Rescue Plan Act），金恩縣和西雅圖可再獲近10億元復甦資金。

金恩縣議會25日舉行投票，以8比1的票數通過追加6億3100萬元復甦資金，將用在包括新冠疫苗接種站和租金援助等各項計畫，超過一半以上的資金來自1兆9000億元的「美國救援法案」，其餘資金則來自其他聯邦和華盛頓州資源。金恩縣縣長康斯丹廷（Dow Constantine）稱，25日的方案是「金恩縣有史以來最大筆的補充預算」。

西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）和市議會27日也宣布，將追加1億2800萬元資金給今年預算案中的疫情和復甦計畫。這筆資金大部分來自聯邦最近通過的刺激經濟方案，其中1200萬元出自聯邦可負擔住房計畫資金。市議會未來幾周會繼續進行討論，商討預算案是否有需要修改的部分，最快會在6月21日投票進行表決。

金恩縣和西雅圖先前已經透過2020年3月通過的2兆2000億元「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」（Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act，簡稱CARES），和12月通過的9000億元紓困法案獲得資金，這些資金都已在過去一年中撥給各地使用。

金恩縣25日通過的方案，是該縣自疫情爆發以來通過的第七筆追加預算。西雅圖稍後會再透過「美國救援法案」獲得1億1600萬資金供2022年之用。

金恩縣新預算專款項目如下：

— 2億5500萬元用於社區援助，包括租金援助和遊民援助；

— 1億1170萬元用於疫苗接種工作；

— 1億1400萬元用於公共衛生工作；

— 6700萬元用於經濟復甦；

— 4100萬元用於縣政府營運；

— 3600萬元用於藝術、文化和科學。

西雅圖新預算專款項目如下：

— 4900萬元用於住房和遊民問題；

— 2500萬元提供現金援助；

— 2300萬元用於經濟復甦；

— 1700萬元用於其他社區援助，包括托兒服務；

— 1400萬元用於市政府營運。

過去幾周，不斷有人呼籲金恩縣和西雅圖提供部分「美國救援法案」資金給非裔社區。金恩縣預算方案有2500萬元是提供給少數族裔社區的商業與經濟彈性計畫使用，西雅圖的預算方案則包含提供補助金給小型企業，和提供現金援助給受疫情影響最嚴重的低收入家庭。

預算 西雅圖 美國

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