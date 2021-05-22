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華州金恩縣 公共室內場所接種之後仍須戴口罩

編譯組／西雅圖電
金恩縣衛生局局長德欽（右一）發布新指令，要求民眾在公共室內場所繼續佩戴口罩。（美聯社）
金恩縣衛生局局長德欽（右一）發布新指令，要求民眾在公共室內場所繼續佩戴口罩。（美聯社）

金恩縣衛生局表示，無論民眾是否已經接種新冠疫苗，在公共室內場所仍應該繼續佩戴口罩

西雅圖與金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）20日發布新指令，要求民眾在公共室內場所繼續佩戴口罩。新指令適用於任何公共室內場所，除非這些場所實施華盛頓州批准的檢查入內民眾疫苗接種證明的措施。這項新指令會一直實施到金恩縣70%年滿16歲的居民完成疫苗接種為止。

新指令還鼓勵商店維持口罩政策，鼓勵顧客和員工在室內繼續佩戴口罩。戶外空間不在這項指令的規定範圍內。

美國疾病防治中心（CDC）上周宣布，已完成疫苗接種的民眾可以不用再戴口罩，包括在戶外和許多室內環境，但呼籲在擁擠的空間裡，例如公車、飛機、醫院、監獄和遊民收容所，還是要佩戴口罩。不過，CDC表示，地方政府的防疫規定可以比聯邦嚴格。

金恩縣新指令表示，本地環境有繼續維持口罩令一段時間的必要。

新指令內容說：「為了降低新冠病毒傳播的風險，年滿5歲以上民眾在金恩縣公共室內環境繼續佩戴口罩是合理且必要的措施，直到更多人口接種疫苗受到保護、確診率降低為止。」

金恩縣衛生局公布數據表示，截至20日，金恩縣年滿16歲的居民已有57%完成疫苗接種。

德欽說：「從實際的觀點來看，確保每個人安全最可靠的方法，就是要求大家在公共室內場所多戴幾周口罩，直到我們的疫苗接種率再提高一些，確診率再降低一些為止。」

事實上，金恩縣目前還有約30%的人口還未接種疫苗，皮爾斯縣還未接種疫苗的人口更高達近60%，若冒然解除口罩令，可能加劇低疫苗接種率低地區的疫情，同時，商店若允許顧客不戴口罩入內，可能提高還未接種第二劑疫苗的員工染疫的風險。

上周，在州長英斯利（Jay Inslee）宣布放寬口罩令後，金恩縣一些大型連鎖店已解除口罩限制，允許完成疫苗接種的顧客不戴口罩入內，例如REI、Nordstrom百貨、PCC、Trader Joe’s和全食超市（Whole Foods） 。然而，要求顧客出示接種證明的商店沒有幾家。

REI發言人貝爾包姆（Megan Behrbaum）說：「我們相信社區人士的誠信，相信他們會尊重我們為所有人創造安全環境的心願。」

口罩 疫苗 CDC

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