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夏威夷大學打疫苗才能返校 未接種學生只能遠端上課

編譯組／檀香山電
夏威夷大學要求學生接種新冠疫苗，今年秋季學期進入夏威夷大學系統，必須完全接種新冠疫苗，才能進入教室參加學校面對面課程，或進入夏大系統十個校園內。(圖取自電視截圖)
夏威夷大學要求學生接種新冠疫苗，今年秋季學期進入夏威夷大學系統，必須完全接種新冠疫苗，才能進入教室參加學校面對面課程，或進入夏大系統十個校園內。(圖取自電視截圖)

夏威夷大學日前宣布，學生今年秋季學期進入夏威夷大學系統，必須完全接種新冠疫苗，才能進入教室參加學校面對面課程，或進入夏大系統十個校園內。夏大校長拉斯納(David Lassner)表示，一個已接種疫苗的校園，將是提供安全給每位師生的校園，學生完全接種才能獲允面對面教學、學習、研究，即重返高品質的教學環境與機會。

拉斯納強調，這一決定是經過審慎考量，並基於學校健康工作小組指南內容與美國大學健康協會的建議。夏大要求學生必須接種由美國食品藥物管理局目前完全批准、緊急使用的三種新冠疫苗的一種。未接種疫苗的夏大學生將仍可參與線上課程與網路虛擬學生活動，但無法進入校園。

夏威夷大學系統加入全美各地越來越多要求返校學生施打疫苗的大學，包括加州大學與加州州立大學系統。布朗大學與杜克大學早在今年4月就宣布，學生必須接種疫苗，才可進入校園，之後其他大學也紛紛跟進。現已有超過360所大學校園要求學生於秋季入學前完成接種。

截至目前為止，夏威夷大學是夏威夷地區唯一要求學生接種疫苗才能返校的校園，其他學校包括檀香山夏曼納德大學(Chaminade University)都強烈建議學生接種疫苗，但未強制要求。夏威夷太平洋大學(Hawaii Pacific University)則尚未決定，發言人伍德(Stephen Ward)表示，校方正在評估相關政策，將於入夏之前與師生進行溝通，期望能於今年秋季學期與去年整個學年一樣，在校園內持續面對面教學。

疫苗目前提供12歲以上學生接種，由於疫苗生產公司持續進行更多研究，可望將降低施打年齡層。隨著新冠疫苗提供更多年齡層施打，有關學生進入小學、初中、高中是否需要強制接種疫苗的討論也開始。夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)指出，夏威夷目前並未朝此方向進行，至少現在還沒有。最終將由夏州衛生部門決定，是否修改學生疫苗接種要求，現在並未計畫要求公私立學校學生強制接種疫苗。

全美各校長期以來要求學生接種多項特定疫苗才允許入學。夏威夷大學要求5萬名大學與研究生接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗(MMR vaccine)、破傷風、白喉、百日咳疫苗(Tdap vaccine)以及水痘疫苗。第一年入學並計畫住校學生，還須接種腦膜炎雙球菌疫苗。學生還需接受結核病檢測。

校方目前要求學生施打新冠疫苗，但也允許學生因為醫療或宗教理由申請豁免。豁免學生將被允許進入校園，但細節仍在確定中，例如未接種疫苗學生必須每周進行一次新冠檢測。在過去一學年中，夏大共有958人申請宗教豁免、37人申請醫療豁免，共約占總學生數2%。預料新冠疫苗豁免申請將低於這個比例。

疫苗 夏威夷州 加州大學

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