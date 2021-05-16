華盛頓州 6月30日全面重開

州長英斯利宣布，華盛頓州將在6月30日全面重開經濟。（美聯社）

華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）13日宣布，華盛頓州會按照計畫，朝6月30日全面開重經濟的目標前進，在此之前，如果年滿16歲居民的新冠疫苗 接種率超過70%，重開時間還會再往前推。此外，英斯利也表示，華盛頓州會立即遵循美國疾病防治中心（CDC）的新指南，解除已完成疫苗接種者的口罩 令。

英斯利表示，口罩令雖然解除，商店仍有權要求顧客戴上口罩，在醫院、學校、公共交通工具上仍必須佩戴口罩。華盛頓州目前有57%年滿16歲的居民已至少接種一劑疫苗，44%已完成接種。英斯利辦公室官員表示，預計6月底前，會有70%年滿16歲的居民已至少接種一劑疫苗，同時，12歲到15歲的少年本周起也可開始接種疫苗。

英斯利說：「這是一項福利，人們早已對口罩厭煩，接種疫苗是擺脫口罩束縛的門票。」

英斯利表示，從18日起，華盛頓四個還處於限制較嚴格第二階段的縣，將加入其他35縣進入限制較寬的第三階段。第三階段允許餐廳、酒吧、健身房的顧客容量提高到50%，第二階段商店的顧客容量最高為25%。

英斯利說，華盛頓州室內商業和活動的顧客容量會繼續維持在50%，直到6月30日經濟全面重開。最多可容納250人的小型郵輪，如果所有職員和95%以上的乘客都已接種疫苗，就可以重新營業。婚禮和喪禮場所如果所有參加者都已接種疫苗，顧客容量可以恢復到100%。

英斯利強調，這項重開決定並不意味華盛頓州的新冠疫情會在6月30日前結束，如果加護病房住院率在此之前上升至90%，他將再次取消所有重開的活動，地方衛生官員也有權對病例激增採取相應措施。

英斯利指出，華盛頓州數周前新增病例率進入高原期，現在已開始下降，因此不影響重開計畫。

西雅圖市中心協會（Downtown Seattle Association）會長暨執行長史寇爾斯（Jon Scholes）13日表示，對於正在努力復原的餐廳、零售店、藝術文化會場和其他小型商業來說，6月30日全面重開是項可喜的消息。他說：「現在，重要的是要提高我們的疫苗接種率，愈多人打疫苗，就等於為我們大西雅圖地區的商業打一劑強心針。」