夏威夷旅遊恢復65% 遊客須通過新冠檢測

夏威夷歡迎遊客回歸，但仍需要通過新冠檢測。(美聯社)

因為疫情，擁有歡迎語「阿囉哈」(aloha spirit)的夏威夷，與美國本土間的旅行限制維持超過一年，近來疫情緩和、限制紛紛解禁，許多活動積極舉辦，並充滿夏日感的期待。不過，自去年12月開始，遊客必須於出發前72小時內取得新冠陰性檢測證明，以避免十天隔離。從今年5月初起，茂伊島要求跨太平洋旅客在抵達卡胡蘆伊國際機場 時，進行第二次新冠測試。

對於一個如此依賴各年齡層旅遊業的州，6-8月旅遊旺季即將到來，旅遊客佔全夏威夷州 四分之一經濟收入，先前導因疫情、全州失業率曾高達21.9%。好消息是，低陽性確診率與居民及美國本土遊客疫苗接種率上升，促使夏威夷放寬部分旅遊限制，4月下旬旅遊業已恢復到65%正常水平。

夏威夷旅遊局總裁佛里斯(John De Fries)表示，過去被壓抑的旅遊需求、可搭機旅行、刺激經濟方案支票發放等因素，都推動人們計畫旅行，此外，CDC發布旅遊建議，提醒美國公民 切勿前往的旅遊地區含括全球80%地方，使得夏威夷變成夏季旅遊最佳選擇。

航空產業也在夏威夷旅遊業貢獻力量。今年5月6日，聯合航空開始加州橙縣約翰韋恩機場與檀香山井上國際機場的每天直飛班機，這是橙縣十年來首次開設新航線。5月24日，夏威夷航空也擴增安大略國際機場與檀香山機場一周五天的每天直飛班機，3月份也開始長灘機場與茂伊島卡胡魯伊機場每天直飛班機。

不過，儘管夏威夷歡迎美國本土遊客到來，官方「安全旅遊」(SafeTravels)計畫仍有嚴格規範，對遊客進行檢測。今年4月，可愛島重新加入「安全旅遊」計畫，結束需要旅客必須在限定批准「旅遊泡泡渡假村」(resort bubble)隔離3天的規定。夏威夷副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)也暗示，7月4日國慶假期可能會放寬已完全接種疫苗的美國本土旅客的旅遊限制規定。

夏威夷一條龍疫情管理機構「V2 Safe Solutions」也與旅館合作，提供遊客相關協助。例如，在歐胡島威基基沙灘Alohilani渡假村預定住宿，可提供行前與現場新冠測試禮賓服務，只要支付150元服務費，就可以提供「安全旅行」計畫的所有要求步驟協助、測試與預定時間表，減少因為未完成測試、而被要求在機場隔離或居留的任何可能性。