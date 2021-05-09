西雅圖上市房屋數量增多 房價仍居高不下

西雅圖地區上市房屋數量增多，但房價依然居高不下。（Getty Images）

這是最近在西雅圖房地產 市場聽到的一個故事：她到許多地區去看房，在短短兩周內就買到房子，而且是以定價成交。

這是昂德拉塞克（Kayla Ondracek）在西雅圖市的國會山莊區（Capitol Hill）買屋的親身經歷。她表示，整個買屋過程「沒有想像中可怕」。

由於部分房屋買家為了遠距工作，希望換空間較大的住房，於是放棄在市區內找房，使西雅圖公寓今年房價 上升速度放緩，上市數量相對也比需求多，反而為想在市區買公寓的買家創造了一個更有利的市場。

隨著新冠疫苗接種不斷上升，白領勞工準備重回辦公室，公寓銷售量也不斷增加。大西北房源（Northwest Multiple Listing Service）5日公布的數據顯示，金恩縣3月待成交公寓銷售量是過去三年來最高，4月為第二高，買家4月下訂的數量是去年同期的兩倍，比前年同期高出23%，4月中位數房價漲至49萬元，比去年同期上漲4.5%。

Windermere房地產經紀人克里爾（Javila Creer）表示，鑑於公寓房價上漲速度比獨棟屋慢，但價格可能即將飆漲，許多買家都想搶搭這最後一班車。

數據顯示，金恩縣和皮爾斯縣4月新上市的獨棟屋數量是自去年7月以來最多，史諾霍米許縣4月新上市獨棟屋數量更是自2019年以來最多。（大西北房源的獨棟屋數據包括城鎮屋。）

Windermere首席經濟學家賈德納（Matthew Gardner）示，上市房屋數量增加有助降低定價。賈德納指出，金恩縣3月到4月的獨棟屋定價下降了7%。

即便如此，大西雅圖地區的房屋並未因此變便宜。普吉灣地區4月獨棟屋中位價創下有史以來最高紀錄，皮爾斯縣4月獨棟屋中位價更是首次突破50萬元，當地5年前的中位價只有約27萬元。金恩縣4月獨棟屋中位價為83萬元，史諾霍米許縣為67萬5000元，基沙普縣為49萬零500元，瑟斯頓縣為43萬零50元。與去年同期相比，獨棟屋房價漲幅最大的是史諾霍米許縣，上漲將近29%。

不過，房地產經紀人麥卡佛（Robbi McCarver）認為，房價上漲和需求增加可能讓部分買家踩煞車。麥卡佛說：「感覺買家已經筋疲力盡，許多人準備放棄，因為他們已經拿不出更多錢買屋。」