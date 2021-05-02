1家人同遊夏威夷 父母完成疫苗接種 男童染疫亡

一名11歲男孩隨父母前往夏威夷後感染新冠病毒死亡。(Getty Images)

一名與接種疫苗 的父母一起前往夏威夷 的兒童在感染新冠病毒（COVID-19）後不治。夏威夷衛生廳27日表示，這名男孩未滿11歲，患有已知的潛在疾病。這是夏威夷這個年齡段兒童中首例與新冠病毒相關的死亡案例。

在夏州有479例死亡與COVID-19相關。

州衛生廳發言人拜爾（Brooks Baehr）表示，這名兒童到達夏威夷後不久就開始出現症狀，並被送往醫院，隨後他在醫院死亡。孩子的父母已經完全接種疫苗，並在前往夏威夷之前接受了新冠病毒測試。

「我可以確認父母雙方都經過了測試，並且都是陰性，」 拜爾說，「這表明這個孩子不是被父母感染的。」

前往夏威夷旅行的人可以通過新冠病毒測試陰性，免除該州對入境旅客的10天檢疫規定。五歲以下的兒童無需在抵達前進行檢查。 拜爾不知道孩子是否接受過檢測。

「到達後不久，這個孩子很可能在大陸或在途中被感染了新冠病毒。」拜爾說：「儘管這名孩子的父母似乎已經採取措施，通過給他們自己接種疫苗，並在他們到來之前進行了新冠病毒測試，試圖使孩子避免接觸新冠病毒。但是這個孩子仍然以某種方式感染了新冠病毒，並最終死於該病毒。」

他表示，由於隱私法的原因，所以沒有發布有關此案的更多信息。

兒科醫生薩爾（Nadine Salle）說，這種情況極為罕見。她補充說，大多數感染COVID的孩子只會出現輕度症狀。

「它們就像流感的症狀。呼吸道感染、流鼻涕、發燒，肌痛。」

截至上周，全國有超過370萬兒童感染了COVID-19。在這些病例中，兒科學會記錄了291人死亡。

在夏威夷，州健康數據顯示，自大流行開始以來，共有28名兒童因這種病毒住院治療。

薩爾表示，雖然哮喘，肥胖和心臟病 等潛在疾病是兒童患上重病的危險因素，但尚無明確的清單。她說，要由父母及其兒科醫生根據孩子的健康狀況為孩子做出最佳決定。

她還強調了每個家庭中16歲以上人群接受疫苗接種的重要性：「不要讓沒有資格接種疫苗的孩子暴露給病毒」。