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西雅圖居民「避疫出走」 紛遷南金恩縣

編譯組／西雅圖電
數據顯示，疫情期間出走至南金恩縣的西雅圖居民有增加的趨勢。（Getty Images）
數據顯示，疫情期間出走至南金恩縣的西雅圖居民有增加的趨勢。（Getty Images）

希基（Jeff Hickey）在西雅圖居住了30年，在去年3月他位於安妮女王區（Queen Anne）的公寓月租調漲300元後，他決定搬到南金恩縣住房成本較便宜、綠地較多的西塔市（SeaTac）。

儘管在西塔市會時常聽到飛機起降的噪音，希基說習慣就好。事實上，南金恩縣讓他感到驚喜，因為這裡離得梅因溪健行步道（Des Moines Creek Trail）很近，布里恩（Burien）市中心也非常適合步行。

希基現在以每月500元在女友家中租了一個房間，比起過去月付2000元住在西雅圖便宜許多。原本在波音公司擔任科技訊息撰稿人的希基說，他去年夏天被裁員，必須省錢，而且安妮女王區一些他喜歡的商店也都歇業。他說：「西雅圖尚未從疫情中復原。」

根據美國郵政局收集的住址變更數據，有愈來愈多西雅圖居民搬到南金恩縣。2020年，在南金恩縣13個城市中，有10個城市從西雅圖遷人的人口與2019年相比有所增加。

以瓦松島（Vashon Island）為例，2019年從西雅圖遷入的人口有212人，2020年增加為365人，增幅為72%。增幅第二高的是諾曼地公園（Normandy Park），為50%，從2019年136人增加為2020年204人。西塔市增幅雖然名列第三，但人數卻是最多，從2019年507人增加為2020年699人。

南金恩縣13個城市中從西雅圖遷入人口減少的是卡溫頓（Covington）、布里恩和得梅因三個城市。

西雅圖時報（Seattle Times）疫情遷徙模式調查發現，愈來愈多西雅圖居民搬到南金恩縣的原因包括遠距工作趨勢和較可負擔的住房成本。一名去年從西雅圖西區搬到塔克維拉（Tukwila）的受訪者表示，她搬家的原因是他們負擔得起在塔克維拉買房子。任職華盛頓大學（University of Washington）的羅德里格茲表示，自從可以遠距工作後，他就開始尋找較大空間的住處。他去年從西雅圖國會山莊區（Capitol Hill）搬到布里恩。

西雅圖疫情期間的人口遷徙反映出多年來的趨勢，而非一時之間的大規模出走。克利夫蘭聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Cleveland）一份最新報告指出，過去三年搬出都會區的西雅圖居民人數都十分穩定，但搬進西雅圖的人口則比往年要少許多。

西雅圖 疫情 美國郵政

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