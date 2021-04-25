夏威夷州島嶼間旅行 已打疫苗免檢測、隔離

夏威夷將啟用在島嶼間旅行之用的疫苗護照。(美聯社)

夏威夷官員將允許已完全接種新冠疫苗 的州內居民，在島嶼間飛航旅行前，可省略旅行前檢測 與隔離檢疫要求。夏威夷成為繼紐約州之後，全美第二個實施疫苗接種認證計畫的州。

計畫將不會改變任何人的旅行計畫，以及目前現存的跨太平洋與跨島地區、透過檢測以省去隔離的程序，只是會替夏威夷居民新增一個選擇，若完全施打疫苗之後、已經過了14天，可不用檢測與隔離。但是，符合資格的民眾必須是在夏威夷州 施打的疫苗。

夏威夷州長伊格(David Ige)表示，州府希望在今年夏天提供跨太平洋旅行者增加旅行前選擇，但首先在島內居民進行試點計畫。他指出，疫情自去年3月7日開始，夏威夷始終是感染與死亡率較低的地區。

島內疫苗護照計畫將於5月11日開始。機場人員在剛開始時，將以手動方式檢查疫苗紀錄。預計不久之後，旅客將可上載疫苗認證到已做為行前檢測驗證之用的州府網站上。伊格繼續鼓勵16歲以上民眾接種疫苗。

夏威夷州民主黨籍副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)表示，自「安全旅行」(Safe Travels)計畫於10月啟動開始，夏威夷各島已有約270萬遊客參加計畫。計畫要求旅客在前往夏威夷最後一站目的地前，取得72小時內檢測結果。部分島嶼在抵達前有更多檢測規定。島內疫苗護照啟用後，對於尚未完全接種疫苗的旅客，以上現存規定也將持續施行。

目前約有35%夏威夷居民至少已接種一劑新冠疫苗。

不過，反對使用疫苗接種來作為旅行或入境獲得特定許可的人士，主要關注個人隱私與安全問題。認為其將加劇不平等，因為許多人沒有智慧手機，包括來自最脆弱社區以及低收入、殘障、無家可歸民眾，以及超過40%的65歲以上長者。

美國有部分州包括愛達荷州、亞利桑那州、德州都禁止為參加特定活動而提供疫苗接種證明。美國聯邦官員表示，目前尚無計畫將疫苗驗證廣泛強制實施。

伊格表示，新疫苗驗證計畫將僅允許持有實體紙本疫苗紀錄者參加。私人公司若要獲有個人資料，將需要與州府衛生部門合作，以維持個資隱私與安全。一般認為，新規定可能有助夏威夷的經濟發展，因為居民可再次前往其他島嶼而無須支付檢測費用。大島市長羅斯(Mitch Roth)表示，現在正是好時機，因為島嶼間雖有大海相隔，但卻有著親友與社區相連結，現正是疫苗計畫啟動的時候。