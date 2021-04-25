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華盛頓州恐入第4波疫情 州長警告：初期確診多於前3波

編譯組／奧林匹亞23日電
州長英斯利表示，華盛頓州第四波新冠疫情已開始。（美聯社）
州長英斯利表示，華盛頓州第四波新冠疫情已開始。（美聯社）

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）22日表示，鑑於新冠病例和住院人數不斷增加，華盛頓州已進入第四波疫情

英斯利22日在記者會上指出，數據顯示，華盛頓州的新增病例和住院人數有不斷增加的趨勢，新變種病毒正在快速傳播中。他說：「很不幸，華盛頓州已經看到第四波疫情的開始，更不幸的是，我們這波疫情的初期確診病例數量高於前三波疫情。」

英斯利稱目前情勢「危險到不能讓它繼續存在」，呼籲民眾儘快接種疫苗、佩戴口罩、保持社交距離。英斯利指出，感染新冠病毒住院的人數不斷增加，感染者以年輕人居多，兒童和40歲到59歲的住院病人也在增加中。

史波坎（Spokane）普羅維登斯聖心醫學中心（Providence Sacred Heart Medical Center）醫療長蓋茲（Dan Getz）表示，儘管目前病例增加的情況仍可控制，但讓人憂心。

蓋茲說：「我們看到住院和死亡病人的年齡有年輕化的趨勢。最近，部分出現重症的病人都是20多歲的年輕人，50多歲的住院病人也愈來愈多。」

皮爾斯縣（Pierce）MultiCare醫師長卡森（Dave Carlson）也表示，他們的住院病人人數也在緩步增加中，其中不乏年輕人，特別是有肥胖症、糖尿病和肺部疾病的民眾。不過，卡森說：「MultiCare已經做好維護社區居民安全、提供病人所需醫療服務的萬全準備。」

英斯利表示，華盛頓州新冠病例回升與英國變種病毒有關。他指出，英國變種病毒3月初在華盛頓州出現，現在已成為華盛頓州最主要傳播的新冠病毒。

本月中旬，華盛頓州已下令皮爾斯、考利茲（Cowlitz）和惠特曼（Whitman）等縣收緊防疫限制，重回州長疫情計畫Healthy Washington的第二階段。重回第二階段代表著，像餐廳和健身房這類室內商業顧客容量必須從最高50%降回25%。華盛頓其他36縣目前仍維持在較寬鬆的第三階段。

鑑於病例不斷增加，華盛頓州已決定在5月3日再次對各縣進行評估，以決定是否需要加強限制。

被問到是否應該將評估日期提前，英斯利認為不需要。英斯利表示，他目前不考慮改變決定各縣限制寬緊的公共衛生指標，因為他和衛生官員在4月中旬進行評估之前，已經做過調整，各縣要回到更嚴格的階段比以前困難。

華盛頓州 疫情 變種病毒

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