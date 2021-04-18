台灣旅客赴夏威夷 持11醫院檢測報告免隔離

夏威夷州 政府本周宣布，中華民國公民入境夏州前，持國泰、馬偕及長庚醫院新冠病毒陰性檢測 報告，可豁免隔離檢疫規定。

夏威夷政府宣布，自4月17日起，正式將台灣 國泰、馬偕及長庚醫院等共11間醫療機構列入夏州「信賴檢測夥伴」(trusted testing partners)名單中，凡入境夏威夷旅客持此11醫療機構所出具之新冠病毒(COVID-19)陰性檢測報告，均適用州「行前檢測方案」(Pre-Travel Testing Program)之規定，豁免入境後強制隔離10天檢疫，以為來夏威夷探親、經商、洽公或旅遊提供更便利的行程。

依據夏威夷州府規定，所有入境夏州旅客，不論是美國國內或國際旅客，均須進行10天強制隔離檢疫，只有持夏州認可的「信賴檢測夥伴」醫療院所出具之新冠病毒陰性檢測報告者才能免除。

除了美國本土外，夏州政府目前僅與日本(84個)、加拿大(2個)及南韓(4個)機構或醫療院所簽署「信賴檢測夥伴」備忘錄，台灣為第四個與夏州簽署約定的國家。

美國政府規定自本年1月26日起，所有入境美國之旅客上機前，均須提交新冠病毒陰性檢測報告或已從新冠肺炎康復之證明文件始得搭機，惟此不影響前述夏州「行前檢測方案」之實施，即如果旅客不是持夏州政府認可的「信賴檢測夥伴」所出具的採陰證明，仍須進行10天強制隔離檢疫，無法豁免。

駐檀香山台灣經濟文化辦事處提醒擬前來夏威夷的國人，在取得「信賴檢測夥伴」出具的陰性報告後，須在登機前將檢測結果併同個人資料及航班資訊上傳至「夏威夷安全旅遊計畫」(Safe Travels Hawaii Program)電子平台(https://ets.hawaii.gov/travelhelp/)，於核准通過後，該平台將以電子郵件發送二維碼(QR Code)，旅客抵達夏威夷機場時須出示二維碼及紙本檢測報告，才能免除強制隔離檢疫。

由於該電子平台是以人工智慧自動辨識檢測報告，故所有「信賴檢測夥伴」均採用特定檢測報告格式。民眾向國泰、馬偕及長庚等11個信賴檢測夥伴醫院申請檢測時，請主動告知檢測目的係為入境夏威夷，以利出具符合夏威夷州府規定之檢測報告格式。另請注意檢測報告上的受檢測人英文姓名必須與所持護照上的英文姓名一致，受檢日期應採「月/日/年」格式，例如本年4月29日應寫為「04/29/2021」。

台灣11個信賴檢測夥伴醫療院所為台北國泰綜合醫院、汐止國泰綜合醫院、新竹國泰綜合醫院、台北長庚紀念醫院、林口長庚紀念醫院、嘉義長庚紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、台北馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、新竹馬偕紀念醫院及台東馬偕紀念醫院等。