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2019年跳傘機失事報告：駕駛躁進起飛 飛機失速釀11死

編譯組／灣區電
國家運輸安全局委員會報告指出，躁進起飛導致夏威夷飛機失事主因。圖為鑑識人員勘查現場情況。(美聯社)
國家運輸安全局委員會報告指出，躁進起飛導致夏威夷飛機失事主因。圖為鑑識人員勘查現場情況。(美聯社)

美國國家運輸安全委員會日前公布關於2019年夏威夷跳傘機失事的可能原因報告。美國政府安全調查人員確認，飛行駕駛躁進起飛導致空氣動力學失速，是釀成跳傘機事故、機上11人喪生的主因。委員會表示，失速導致飛機高空失控，飛機低至飛行員無法恢復的高度。這起在夏威夷歐胡島附近Mokuleia發生的墜機事故，是美國民航史上最致命的航空事故之一。

委員會也發現，墜毀的Beech King Air 65-A-90飛機曾於2016年在加州失速旋轉、飛機左翼歪曲。但毀損的機翼並未維修，導致飛機處於「不適航狀態」(unairworthy condition)。這種損傷減少空氣失速的邊距，可能導致飛機在某些情況下向左滾動。當飛機由於機頭高度和過低空氣速度而失去機翼下升力時，就會發生空氣動力學失速。

委員會指出，儘管美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)檢查歐胡島降落傘中心(Oahu Parachute Center)飛機，但未能發現墜毀飛機受損的左翼。根據夏威夷州公布文件，該中心沒有提供適當許可證讓民眾跳傘。中心所有人瑞維拉(George Rivera)曾於2010年獲得一家名為「夏威夷降落傘中心」(Hawaii Parachute Center)公司許可證，可進行降落傘維修，但不能進行跳傘活動。

在國家運輸安全委員會上個月聽證會上，資深事故調查員勞倫斯(David Lawrence)表示，相對於其他私人飛機擁有者，聯邦航空局並不會提供給旅行社與跳傘航班更多監督。他指出，聯邦航空局僅針對飛機與飛行員執照進行定期機場檢查。勞倫斯表示，夏威夷飛機失事事故發現，聯邦航空局的監督，無法確保營運者適當維護飛機並且安全進行飛行活動。

委員會主席賽瓦特(Robert Sumwalt)表示，乘坐飛機旅客期望搭乘安全，儘管跳傘時自行承受跳出飛機有關風險，不希望飛機因為維護不當而墜毀。

2019年夏威夷跳傘飛機失事是美國航空史上、自2011年內華達州雷諾航空展之後，最嚴重的民航意外。遇難者包括一對來自科羅拉多州慶祝結婚周年的年輕夫婦、數名跳傘教練、一名海軍水手，以及國籍為法國的飛行員瑞克(Jerome Renck)。

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