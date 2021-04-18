西雅圖初高中19日起重開 約萬名學生返校

西雅圖學區初高中生將從19日開始重回學校上課。（電視新聞截圖）

為了趕在州長英斯利（Jay Inslee）提出的截止日期前讓初高中恢復面授教學，西雅圖學區 已擬出計畫，約1萬名初高中生將從19日開始重返校園上課。

西雅圖許多教師上周重回學校布置教室，並參加培訓，但他們並不確定有多少學生會回來上課。在西雅圖學區委員會上周投票產生新教學模式之前，部分教育委員表示，州長提出的截止日期讓他們深感挫折。

教委哈利 斯（Leslie Harris）14日說：「沒有人對我們現在的處境感到高興，但我們現在的處境就是這樣，我們正在盡最大的努力達成目標。」

在這項春季混合式教學計畫實施前，計畫必須先獲得西雅圖教師工會的批准。整體而言，新計畫的課程設計與原來的遠距教學類似：學生上午透過網路上課，下午由教師加強課程內容，並回答學生問題。學生今後每周會有兩天下午到校上課，到校日會彼此間隔開來。

為了符合華盛頓州要求的最短面授教學時數，學校必須另外安排六小時的面授教學，學區建議學校可以把這六小時安排在學年的最後一周。

根據西雅圖學區的新教學時間表，上午網路教學結束後，下午要返校上課的學生中午只有45分鐘時間吃午餐和前往學校，相較海岸線學區（Shoreline）的學生中午有一個半小時的時間吃午餐和前往學校。

這麼短的午休時間，對一些住家離學校較遠、又沒有汽車接送的學生來說頗有難度，因為他們必須搭乘大眾交通工具到學校，一旦使用大眾交通工具的人數增加，班次可能出現延誤。

另外，西雅圖學區關於面授教學的調查結果終於出爐，83%的初高中學生家庭參與了這項調查，其中半數贊成恢復面授教學。在少數族裔家庭當中，三分之一選擇恢復面授教學，三分之一選擇維持網路教學，其他三分之一沒有意見。

一些教師和家長指出，午休時間短、交通困難，是部分家庭選擇維持網路學習的原因之一。

家長費爾德（Tanisha Felder）說：「如果學區真的為少數族裔家庭著想，這個教學時間表就有必要修改。」

高中教師韓索（Joshua Hansell）也表示，新時間表產生的障礙，讓他許多學生都選擇本學年留在家中遠距學習，一些學生說，他們必須分擔家中工作，一些說，他們很難在這個午休時間內準時到校。