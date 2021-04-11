華盛頓州「三城」疫苗接種率低 與政治有關？

數據顯示，華盛頓州有部分地區接種疫苗意願不高。（美聯社）

2月初，華盛頓州 一些軟體工程師推出一個幫助民眾尋找新冠疫苗 預約的網站，他們在這個網站設立了一個特別的窗口，觀察各地區尋找預約的狀況。

從一開始，他們就注意到一個明顯的趨勢。

自願擔任華盛頓州新冠疫苗搜尋器（WA COVID Vaccine Finder）數據科學家的華盛頓大學（University of Washington）遺傳學副教授宗潔西（Jessica Chong，音譯）說：「如果你從西雅圖駕車向東開，數小時後，就可以輕鬆找到疫苗接種。」

工程師對各地區對疫苗渴求程度的差異一開始只感到好奇，現在卻變成擔憂。

三城先驅報（Tri-City Herald）本周報導：「三城地區居民接種新冠疫苗的速度比其他地區慢。」當地有數千個接種預約空位，設在本頓縣（Benton County）露天廣場的大型接種站經常有許多空位沒人使用。帕斯科（Pasco）市長對三城先驅報說：「似乎有許多民眾不太願意接種疫苗。」

數據顯示，華盛頓州疫苗接種率最低的十個縣，每縣只有不到21%的人口接種了第一劑，其中九縣都是位於喀斯喀山脈（Cascades）以東的共和黨 縣。

根據華盛頓州3日公布的數據，華盛頓州目前平均接種率為31%，普吉灣的傑佛森縣（Jefferson）已有半數以上人口接種了疫苗，西雅圖所在的金恩縣接種率為34%。

接種率為何重要？因為衛生官員表示，想要達到群體免疫（herd immunity）讓生活回復正常，必須七成到八成以上人口具有免疫力才能實現。

談到接種疫苗，佛蘭克林縣共和黨中央委員會（Franklin County Republican Central Committee）居然在臉書上貼文說：「政府去吃屎吧！」佛蘭克林縣正位於三城區，它的接種率只有18.7%，在華盛頓州排名倒數第三，倒數第二的是18.5%的加菲爾縣（Garfield County），吊車尾的是17.3%的史蒂文斯縣（Stevens County）。

宗潔西表示，接種率差異有許多原因造成，好比疫苗短缺、人口平均年齡、語言障礙、住家與接種站的距離等等，但是鄉村地區大量預約空位無人使用，明顯和疫苗短缺沒有關係。她說：「已經有人對此進行過研究，發現是否願意接種疫苗最主要的相關因素是是否投票支持川普。」

最近公布的民調結果也顯示，將近半數的共和黨人不願意接種疫苗（但共和黨女性對接種疫苗持較開放的態度），可能是他們對政府計畫的一種抵制，也可能是因為他們認為川普落選與新冠疫情被誇大有關，所表現出來的一種情緒。

經濟學人（Economist ）所做的調查發現，許多不願接種疫苗的人寧願相信川普提供的醫療建議，也不願相信聯邦疾病防治中心（CDC）或佛奇醫師（Anthony Fauci）的意見。