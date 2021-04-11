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華盛頓州「三城」疫苗接種率低 與政治有關？

編譯組／西雅圖電
數據顯示，華盛頓州有部分地區接種疫苗意願不高。（美聯社）
數據顯示，華盛頓州有部分地區接種疫苗意願不高。（美聯社）

2月初，華盛頓州一些軟體工程師推出一個幫助民眾尋找新冠疫苗預約的網站，他們在這個網站設立了一個特別的窗口，觀察各地區尋找預約的狀況。

從一開始，他們就注意到一個明顯的趨勢。

自願擔任華盛頓州新冠疫苗搜尋器（WA COVID Vaccine Finder）數據科學家的華盛頓大學（University of Washington）遺傳學副教授宗潔西（Jessica Chong，音譯）說：「如果你從西雅圖駕車向東開，數小時後，就可以輕鬆找到疫苗接種。」

工程師對各地區對疫苗渴求程度的差異一開始只感到好奇，現在卻變成擔憂。

三城先驅報（Tri-City Herald）本周報導：「三城地區居民接種新冠疫苗的速度比其他地區慢。」當地有數千個接種預約空位，設在本頓縣（Benton County）露天廣場的大型接種站經常有許多空位沒人使用。帕斯科（Pasco）市長對三城先驅報說：「似乎有許多民眾不太願意接種疫苗。」

數據顯示，華盛頓州疫苗接種率最低的十個縣，每縣只有不到21%的人口接種了第一劑，其中九縣都是位於喀斯喀山脈（Cascades）以東的共和黨縣。

根據華盛頓州3日公布的數據，華盛頓州目前平均接種率為31%，普吉灣的傑佛森縣（Jefferson）已有半數以上人口接種了疫苗，西雅圖所在的金恩縣接種率為34%。

接種率為何重要？因為衛生官員表示，想要達到群體免疫（herd immunity）讓生活回復正常，必須七成到八成以上人口具有免疫力才能實現。

談到接種疫苗，佛蘭克林縣共和黨中央委員會（Franklin County Republican Central Committee）居然在臉書上貼文說：「政府去吃屎吧！」佛蘭克林縣正位於三城區，它的接種率只有18.7%，在華盛頓州排名倒數第三，倒數第二的是18.5%的加菲爾縣（Garfield County），吊車尾的是17.3%的史蒂文斯縣（Stevens County）。

宗潔西表示，接種率差異有許多原因造成，好比疫苗短缺、人口平均年齡、語言障礙、住家與接種站的距離等等，但是鄉村地區大量預約空位無人使用，明顯和疫苗短缺沒有關係。她說：「已經有人對此進行過研究，發現是否願意接種疫苗最主要的相關因素是是否投票支持川普。」

最近公布的民調結果也顯示，將近半數的共和黨人不願意接種疫苗（但共和黨女性對接種疫苗持較開放的態度），可能是他們對政府計畫的一種抵制，也可能是因為他們認為川普落選與新冠疫情被誇大有關，所表現出來的一種情緒。

經濟學人（Economist ）所做的調查發現，許多不願接種疫苗的人寧願相信川普提供的醫療建議，也不願相信聯邦疾病防治中心（CDC）或佛奇醫師（Anthony Fauci）的意見。

疫苗 華盛頓州 共和黨

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