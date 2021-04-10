確診數雖增 歐胡島維持防疫第3層級

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)7日晚間發布新聞稿，表示已與州長達成協議，歐胡島將停留在防疫第三層級直至5月初。他感謝州長支持、允許歐胡島維持在第三層級，將對商業、家庭與社區產生深遠影響。

由於確診數量增加，歐胡島先前處於可能「退回」(falling back)第二層級限制活動的危險。但布蘭加迪與州長討論，達成協議維持在第三層級，目標是保留歐胡島最近幾周的脆弱商業活動復甦情況，並試圖控制新增感染。他指出，未來四周將決定是否能維持在第三層級，或是退回到上個層級。

布蘭加迪認為，層級系統對於目前情況的評估過於嚴苛，並且約有30%歐胡島居民已完全或部分接種疫苗。此外，儘管確診數上升，但住院率相當低。

由於歐胡島近來新冠確診人數上升，布蘭加迪本來可能將做出困難決定，該市是否可仍維持在允許10人聚集的第三層級(Tier 3)階段，或是重返只能聚集五人的第二層級(Tier 2)。

檀香山疫情 層級法規指出：「若平均確診人數連續兩周達到上一個層級的每日平均病例人數，必須重返上個層級。」例如，目前處於第2層級，但若連續兩周達到第1層級的平均確診人數，則必須返回第1層級至少4周時間。歐胡島自10月22日以來，一直處於第2層級，並於2月25日重返第三層級。

7日公布的7天平均確診人數為58人。4日公布的7天平均確診人數為59人。3日則為61人。看起來情況不佳。當官方公布最新平均確診人數之後，布蘭加迪必須決定是否需退回第2層級，或是請求州長修改評估規則。現存疫情開放層級系統建立於去年9月，由前市長卡德威爾(Kirk Caldwell)設立、州長伊藝(Gov. David Ige)批准通過。

第三層級最多允許10人參加社交和戶外娛樂聚會，餐廳每張桌子最多可容納10人。健身 房也可以50%容量營運。布蘭加迪3月宣布修改第三層級內容，允許酒吧與餐廳在相同條件下重新營業，並將宵禁時間延至午夜，戶外青少年運動則於下周恢復。此外，只要遵守面部遮掩、溫度檢查與疏散的規定，歐胡島的戶外婚禮最多可容納100人。

若退回第2層級，代表著社交聚會人數將自10人減少至5人；餐館只能設置一張桌子坐5人，室內容量僅能50%；葬禮僅允許10人參加；婚禮只限5人；健身房容量限制在25%。

自今年3月初以來，確診病例數量持續上升。短時間內，歐胡島很可能會升至最低開放的第4層級。令人挫折的消息是，若檀香山市重新退回到第2層級，必須在原層級停留至少4周，所以回到第三層級的時間將是5月6日。

於此同時，夏威夷衛生部門4日公布有96個確診病例，讓總確診數達3萬135例。全州新冠喪生人數仍為467人，沒有新增死亡病例。4日公布最新病例數為歐胡島51例、茂伊島26例、大島15例。還有4名夏威夷居民在夏威夷州 以外地區被確診。