華盛頓州16歲以上居民 4.15可打疫苗

華盛頓州州長英斯利將16歲以上居民接種疫苗的日期提前到4月15日。（Getty Images）

經過數月反覆調整複雜的新冠疫苗 接種階段和級別，華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）決定將事情簡單化：全州所有16歲和16歲以上居民從4月15日起可以開始接種疫苗。

英斯利是在3月31日宣布這項決定的，當天也正是華盛頓州開放給製造業和食品服務業勞工接種疫苗的首日。到4月15日，會有另外120萬華盛頓居民加入接種行列。

英斯利在記者會上表示，華盛頓州官員對這項決定充滿信心，部分原因是聯邦疫苗供應量持續增加，接種疫苗的民眾也愈來愈多。

但同時，英斯利也指出一個危險情況，那就是還有許多已符合接種資格數月的年長者還未接種疫苗。州長辦公室提供的數據顯示，華盛頓州65歲以上高風險居民有27%的人還未接種疫苗，人數超過33萬人。

英斯利說：「不接種疫苗是一個危險的狀況，特別是如果你的年齡超過65歲。」他呼籲民眾，鼓勵年長的家人接種疫苗。

事實上，美國有十多個州已計畫在4月開放給所有成年居民接種疫苗。例如，加州最近宣布，16歲以上居民4月15日起可以開始接種疫苗。

不過，華盛頓州最近的病例降幅有進入高原期的趨勢，金恩縣病例更有反彈回升的跡象，衛生官員憂心，可能會出現第四波疫情。

西雅圖 市長德肯（Jenny Durkan）31日強調，西雅圖對疫苗的需求持續高於供應，提供疫苗接種服務的單位也應該繼續加強服務弱勢社區。

德肯表示，西雅圖現在每周有能力施打16萬8000劑疫苗，已經準備好大幅度擴大疫苗接種工作。西雅圖本周在北西雅圖社區大學（North Seattle College）設立第四個大型接種站。

華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）總裁紹爾（Cassie Sauer）表示，疫苗供應的問題一直存在，但隨著供應量增加、接種資格範圍擴大，醫療服務單位應該有辦法解決。紹爾說：「當然，部分民眾還得再等待兩周才有辦法預約到接種時間，但屆時應該不難獲得預約。」

華盛頓州醫療協會（Washington State Medical Association）總裁施利夏（Nathan Schlicher）表示，他期望華盛頓州所有居民能在5月底前接種到疫苗。

施利夏說：「符合資格接種不代表每個人明天就有疫苗可打。目前，民眾對疫苗的需求仍高於供應，這種情形已持續了一段時間。但是，我們仍然有能力供應診所疫苗，並確保每劑疫苗都有人使用。」