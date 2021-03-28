我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

西雅圖警力短缺 911電話應對時間變緩

編譯組／灣區電
警力短缺，西雅圖警察應對時間變緩。(圖為電視截圖)
警力短缺，西雅圖警察應對時間變緩。(圖為電視截圖)

由於警員人力流失、警力短缺，西雅圖警局未能於2020年最後7個月達到迅速反應911電話接聽應對目標，警局主管以此為由，希望能避免西雅圖市議會成員考慮刪減警局540萬元預算。警局設定911第一優先(Priority 1)電話平均回應時間應為7分鐘，第一優先為可能導致有生命威脅情況需求。

西雅圖市長杜爾坎(Jenny Durkan)表示，由於許多警員離開警局，回聘工作面臨困難，警力短缺狀況已對公共安全造成風險。1998年開始直至去年，西雅圖警局每年平均離職56名警員。去年有186名警員離任、51名新警員加入警力行列，一年內實際損失135名警員警力，創下新紀錄。西雅圖警局目前有1260名正式宣誓就職正式警員。

儘管西雅圖警局代理警長狄亞茲(Adrian Diaz)已將部分特定部門警員轉任至巡邏警力部門，警局仍難達到警力應對求救電話的理想時間目標。他表示，阻止警員流失的最佳方法，就是增加聘任並減少刪減預算。

狄亞茲指出，西雅圖警局2020年僅有221天有足夠警員能應對第一優先與第二優先的911電話，只能有較少警力或甚至沒有警員，能夠及時處理較不危急的求救來電。狄亞茲表示，警局不得不拒絕來電請求，是今年警局面臨困境。

根據美國西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）監督聯邦同意命令，警局必須維持人員數量一致性水平，警員必須維護憲法治安。狄亞茲重申，警局發生警員短缺危機，希望未來能聘任更多新警員，以補缺巡邏警員配置。

西雅圖 預算 美國

上一則

聖德力天主教學校兒童學前班現正招生

下一則

譚秋晴競選連任 召募華裔義工

延伸閱讀

遠距1年 微軟員工重返西雅圖總部上班

遠距1年 微軟員工重返西雅圖總部上班
西雅圖衛星城促觀光 住兩晚送消費券100美元

西雅圖衛星城促觀光 住兩晚送消費券100美元
「滾回家」西雅圖教堂今年第4度出現「仇華塗鴉」

「滾回家」西雅圖教堂今年第4度出現「仇華塗鴉」
「滾回家」 西雅圖教會今年第4度遭排華字眼塗鴉

「滾回家」 西雅圖教會今年第4度遭排華字眼塗鴉
西雅圖盧曼場大型新冠疫苗接種站 啟用

西雅圖盧曼場大型新冠疫苗接種站 啟用
「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾 美西北區熱烈響應

「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾 美西北區熱烈響應

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構