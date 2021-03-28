西雅圖警力短缺 911電話應對時間變緩

警力短缺，西雅圖警察應對時間變緩。(圖為電視截圖)

由於警員人力流失、警力短缺，西雅圖 警局未能於2020年最後7個月達到迅速反應911電話接聽應對目標，警局主管以此為由，希望能避免西雅圖市議會成員考慮刪減警局540萬元預算 。警局設定911第一優先(Priority 1)電話平均回應時間應為7分鐘，第一優先為可能導致有生命威脅情況需求。

西雅圖市長杜爾坎(Jenny Durkan)表示，由於許多警員離開警局，回聘工作面臨困難，警力短缺狀況已對公共安全造成風險。1998年開始直至去年，西雅圖警局每年平均離職56名警員。去年有186名警員離任、51名新警員加入警力行列，一年內實際損失135名警員警力，創下新紀錄。西雅圖警局目前有1260名正式宣誓就職正式警員。

儘管西雅圖警局代理警長狄亞茲(Adrian Diaz)已將部分特定部門警員轉任至巡邏警力部門，警局仍難達到警力應對求救電話的理想時間目標。他表示，阻止警員流失的最佳方法，就是增加聘任並減少刪減預算。

狄亞茲指出，西雅圖警局2020年僅有221天有足夠警員能應對第一優先與第二優先的911電話，只能有較少警力或甚至沒有警員，能夠及時處理較不危急的求救來電。狄亞茲表示，警局不得不拒絕來電請求，是今年警局面臨困境。

根據美國 西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）監督聯邦同意命令，警局必須維持人員數量一致性水平，警員必須維護憲法治安。狄亞茲重申，警局發生警員短缺危機，希望未來能聘任更多新警員，以補缺巡邏警員配置。