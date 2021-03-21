華盛頓州長照中心 有條件重新對外開放

華盛頓州州長英斯利宣布，長照中心可重新開放訪客探訪。（Getty Images）

由於疫苗 接種率提高，華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）宣布，華盛頓州長照 中心可以重新開放訪客探訪。

英斯利18日在記者會上表示，從現在起，完成疫苗接種（輝瑞與莫德納兩劑，嬌生一劑）的長照中心居民，可以在室內與訪客會面，或完成疫苗接種的訪客也可進入長照中心探訪居民。

英斯利說：「如果你住在長照中心的母親已完成疫苗接種，但你還未接種，你仍然可以在室內和她見面。如果你的母親還未接種，但你已接種，你也同樣可以在室內和她見面。」

華盛頓州約有4000家長照中心，居民約7萬人，他們是新冠疫情中受衝擊最嚴重、封鎖最嚴格的場所。自西雅圖地區長照中心爆發疫情後，華盛頓州各地長照中心隨即禁止訪客探訪，他們的居民大部分都被限制在自己的房間裡生活了一年。

代表非牟利長照中心的維權組織LeadingAge Washington總裁暨執行長墨菲（Deb Murphy）說：「這是遲來的好消息。已接種疫苗的長照中心居民需要親友的擁抱和關懷，這對他們的情緒健康十分重要。」

上周，聯邦醫療保險和聯邦醫療輔助計劃服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）表示，無論是否已接種疫苗，長照中心所有居民都應該被允許在室內與訪客會面。如果居民已完成疫苗接種，就不怕與訪客有肢體接觸。

華盛頓州幾乎所有長照中心的居民，都已透過和聯邦合作的CVS或Walgreens藥房接種了兩劑疫苗，輔助生活公寓的居民也已透過聯邦合作夥伴和流動接種診所為他們注射疫苗。華盛頓州衛生廳指出，長照中心居民人口僅占華盛頓州總人口1%，但他們死於新冠肺炎的人數占全州新冠死亡人數的49%。

社會與醫療服務局（Department of Social and Health Services）公布的數據顯示，華盛頓州目前有144家長照中心還有未痊癒的新冠病人，這是過去六個月以來的最低數字。在去年12月疫情高峰期，全州有近600家長照中心有未痊癒的新冠病人。英斯利表示，如果長照中心正在爆發疫情，或尚有染疫居民未痊癒，訪客就不能入內。

泰勒（Patti Taylor）的母親住在柯克蘭（Kirkland）的生命護理中心（Life Care Center），她的母親這個月要滿97歲，她打算為母親開慶生會。泰勒說：「去探望她將會是她收過最好的禮物。」