我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

接種疫苗後染疫 夏威夷傳3例 專家：無須恐慌

編譯組／灣區電
疫苗雖非百分之百有效的防禦屏障，但在預防感染病毒後嚴重併發症方面卻十分有效，接種疫苗後的重症機率可大幅降低。(Getty Images)
疫苗雖非百分之百有效的防禦屏障，但在預防感染病毒後嚴重併發症方面卻十分有效，接種疫苗後的重症機率可大幅降低。(Getty Images)

儘管新冠疫苗可保護對抗病毒侵害，但並非完全保護。即使已接種疫苗，仍可能感染病毒。夏威夷衛生部日前表示，有三人已完成接種莫德納或輝瑞兩劑疫苗，隨後卻確診新冠陽性。另一名已施打兩劑疫苗中第一劑，也感染了更具傳染力的新冠變種病毒。

不過，專家提醒民眾，別因此對疫苗卻步，也無須恐慌。三名接種疫苗者確診，並非代表疫苗不起作用。疫苗無法作為病毒百分之百有效屏障，但在預防感染病毒後嚴重併發症方面卻十分有效，接種疫苗後的重症機率可大幅降低。目前為止，已施打疫苗但檢測陽性者，只占全部疫苗接種的一小部分。根據美國CDC的新冠疫苗追蹤系統，已有超過3500萬人已接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗。

夏威夷醫師接受媒體採訪時表示，對已接種疫苗者染疫情況並不驚訝，也不恐慌。根據CDC數據，現今疫苗有效率為66-95%。醫生指出，疫苗無法完全防禦感染，卻可降低併發重症風險。據了解，夏威夷其中一名接種疫苗染疫者是醫護人員，拜訪美國本土多個城市、返回歐胡島後確診。

夏威夷太平洋健康中心醫生艾斯頓(Dr. Melinda Ashton)認為，旅行加大感染病毒風險。在機場、飛機上與其他人群聚集的期間，需要格外小心。

夏威夷皇后醫療中心新冠委員會主席潘恩(Dr. Julius Pham)表示，全夏威州現在只有五人因感染新冠在加護病房治療。去年9月疫情高峰，在加護病房患者曾達65人。這是疫苗發揮防護作用、避免重症的清楚信號。目前夏威夷州每天仍有50-60確診病例，但住院人數大幅下降。

因此，只有少數情況發生，就不能停止接種疫苗。就像不會因不慎在穿褲子時被絆倒、就避免穿褲子；也不會因為害怕褲子掉下來而不穿。穿衣褲比不穿提供更多保護。相同的道理，接種疫苗比未接種，可獲得更好免受新冠病毒感染的潛在風險侵害。此外，即使在施打疫苗後被感染，也不代表著疫苗沒有幫助。若未接種疫苗，感染後病情可能更嚴重。

所有專家皆提醒民眾，無論是否已接種疫苗，都仍應採取其他預防措施。疫苗不會讓人擁有百分之百防護的超人。仍應保持社交距離、戴好口罩；持續洗手，同時用肥皂與水泡沫清洗。無論是否已施打疫苗，都應遵守所有注意事項。每種防禦與保護措施，都具有其重要作用。

美國仍處於「危險地區」(danger zone) ，病毒傳播情況相對較高。此外，更具傳染性的變種病毒，似乎正在傳播蔓延當中。接下來幾周，可能就能清楚見到是否有另一波新冠疫情出現。若有再一波新疫情出現，可能會進一步延緩社會恢復常態生活步伐。

疫苗 夏威夷州 疫情

上一則

88超級市場 芝城華埠最具規模華資企業 購物新體驗 吃喝購物一條龍

下一則

違法獵鹿 狩獵監督官查獲多起

延伸閱讀

羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同

羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同
CDC：加州疫苗接種公平性 全美倒數第五

CDC：加州疫苗接種公平性 全美倒數第五
單周為居民施打300萬劑疫苗 洛縣達新里程碑

單周為居民施打300萬劑疫苗 洛縣達新里程碑
拜登提高標準 拚上任百日施打2億劑疫苗

拜登提高標準 拚上任百日施打2億劑疫苗
英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦
針對AZ疫苗注射 世衛組織專家再度表態支持

針對AZ疫苗注射 世衛組織專家再度表態支持

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56
疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)

嫌歌聲太吵 芝華父毆女成傷 疫情期家暴倍增

2021-03-15 12:45
密大校長施立索。(密大提供)

密大校長：沒有亞裔就沒有今日密大的卓越成就

2021-03-18 11:28

劣犬咬死3歲幼童 咬傷母親

2021-03-17 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」