接種疫苗後染疫 夏威夷傳3例 專家：無須恐慌

疫苗雖非百分之百有效的防禦屏障，但在預防感染病毒後嚴重併發症方面卻十分有效，接種疫苗後的重症機率可大幅降低。(Getty Images)

儘管新冠疫苗 可保護對抗病毒侵害，但並非完全保護。即使已接種疫苗，仍可能感染病毒。夏威夷衛生部日前表示，有三人已完成接種莫德納或輝瑞兩劑疫苗，隨後卻確診新冠陽性。另一名已施打兩劑疫苗中第一劑，也感染了更具傳染力的新冠變種病毒。

不過，專家提醒民眾，別因此對疫苗卻步，也無須恐慌。三名接種疫苗者確診，並非代表疫苗不起作用。疫苗無法作為病毒百分之百有效屏障，但在預防感染病毒後嚴重併發症方面卻十分有效，接種疫苗後的重症機率可大幅降低。目前為止，已施打疫苗但檢測陽性者，只占全部疫苗接種的一小部分。根據美國CDC的新冠疫苗追蹤系統，已有超過3500萬人已接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗。

夏威夷醫師接受媒體採訪時表示，對已接種疫苗者染疫情 況並不驚訝，也不恐慌。根據CDC數據，現今疫苗有效率為66-95%。醫生指出，疫苗無法完全防禦感染，卻可降低併發重症風險。據了解，夏威夷其中一名接種疫苗染疫者是醫護人員，拜訪美國本土多個城市、返回歐胡島後確診。

夏威夷太平洋健康中心醫生艾斯頓(Dr. Melinda Ashton)認為，旅行加大感染病毒風險。在機場、飛機上與其他人群聚集的期間，需要格外小心。

夏威夷皇后醫療中心新冠委員會主席潘恩(Dr. Julius Pham)表示，全夏威州現在只有五人因感染新冠在加護病房治療。去年9月疫情高峰，在加護病房患者曾達65人。這是疫苗發揮防護作用、避免重症的清楚信號。目前夏威夷州 每天仍有50-60確診病例，但住院人數大幅下降。

因此，只有少數情況發生，就不能停止接種疫苗。就像不會因不慎在穿褲子時被絆倒、就避免穿褲子；也不會因為害怕褲子掉下來而不穿。穿衣褲比不穿提供更多保護。相同的道理，接種疫苗比未接種，可獲得更好免受新冠病毒感染的潛在風險侵害。此外，即使在施打疫苗後被感染，也不代表著疫苗沒有幫助。若未接種疫苗，感染後病情可能更嚴重。

所有專家皆提醒民眾，無論是否已接種疫苗，都仍應採取其他預防措施。疫苗不會讓人擁有百分之百防護的超人。仍應保持社交距離、戴好口罩；持續洗手，同時用肥皂與水泡沫清洗。無論是否已施打疫苗，都應遵守所有注意事項。每種防禦與保護措施，都具有其重要作用。

美國仍處於「危險地區」(danger zone) ，病毒傳播情況相對較高。此外，更具傳染性的變種病毒，似乎正在傳播蔓延當中。接下來幾周，可能就能清楚見到是否有另一波新冠疫情出現。若有再一波新疫情出現，可能會進一步延緩社會恢復常態生活步伐。