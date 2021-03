夏威夷「太平洋論壇」新冠肺炎網路會議 林靜儀分享台灣經驗

中山醫大教授林靜儀(左上)參加由夏威夷智庫「太平洋論壇」舉辦的「印太地區的女性領導人及新冠肺炎」視訊會議。(本圖截自視訊會議)

夏威夷智庫「太平洋論壇」於3月8日婦女節當天舉辦了一項「印太地區的女性領導人及新冠肺炎」(Women Leadership and Covid-19 in the Indo-Pacific)國際網路會議,邀請了亞太地區教育與政府界女性代表參與,前立委現任中山醫大教授林靜儀特別分享了台灣 的防疫經驗及台灣女性在職場上的現況。當日出席論壇學者還包括奧克蘭大學威爾斯博士與夏威夷州 婦女委員會執行主任賈柏拉-卡羅斯等人。

林靜儀在會中首先介紹了新冠肺炎全球肆虐下,台灣政府2020年1月迅速成立了中央流行疫情 指揮中心,嚴格管控而讓疫情控制下來,目前台灣案件多數是境外移入。林靜儀針表示,政府除了規定公眾場所需戴口罩外,也對各醫護場所做了重點規範,因為醫護場所的醫護人員及清潔工,多半是年長女性,較容易被感染的族群,因此指揮中心對她們的醫護防範裝備審查極嚴格,至今尚沒有發現這一群體有染疫的情況。

在政府即時有效的管控下,人民日常生活節奏正常,學校也未受波及,仍正常開放,但是這波疫情確實大幅改變了經濟趨勢,網路行銷成為商業的新興模式。

林靜儀針對另一主題「女性領導人」指出,台灣在男女平權上做的相當好,女性在台灣職場與男性受到相同禮遇。雖然台灣此次臨時成立的中央流行疫情指揮中心全是男性,但是他們在處理疫情上也展現出了柔性的一面,給予民眾好感。不過林靜儀強調,台灣在未來還是需要在政、經等界提供女性更多的機會。