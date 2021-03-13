夏威夷「太平洋論壇」新冠肺炎網路會議 林靜儀分享台灣經驗
夏威夷智庫「太平洋論壇」於3月8日婦女節當天舉辦了一項「印太地區的女性領導人及新冠肺炎」（Women Leadership and Covid-19 in the Indo-Pacific）國際網路會議，邀請了亞太地區教育與政府界女性代表參與，前立委現任中山醫大教授林靜儀特別分享了台灣的防疫經驗及台灣女性在職場上的現況。當日出席論壇學者還包括奧克蘭大學威爾斯博士與夏威夷州婦女委員會執行主任賈柏拉-卡羅斯等人。
林靜儀在會中首先介紹了新冠肺炎全球肆虐下，台灣政府2020年1月迅速成立了中央流行疫情指揮中心，嚴格管控而讓疫情控制下來，目前台灣案件多數是境外移入。林靜儀針表示，政府除了規定公眾場所需戴口罩外，也對各醫護場所做了重點規範，因為醫護場所的醫護人員及清潔工，多半是年長女性，較容易被感染的族群，因此指揮中心對她們的醫護防範裝備審查極嚴格，至今尚沒有發現這一群體有染疫的情況。
在政府即時有效的管控下，人民日常生活節奏正常，學校也未受波及，仍正常開放，但是這波疫情確實大幅改變了經濟趨勢，網路行銷成為商業的新興模式。
林靜儀針對另一主題「女性領導人」指出，台灣在男女平權上做的相當好，女性在台灣職場與男性受到相同禮遇。雖然台灣此次臨時成立的中央流行疫情指揮中心全是男性，但是他們在處理疫情上也展現出了柔性的一面，給予民眾好感。不過林靜儀強調，台灣在未來還是需要在政、經等界提供女性更多的機會。
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