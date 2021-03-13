夏威夷「太平洋論壇」新冠肺炎網路會議 林靜儀分享台灣經驗

中山醫大教授林靜儀（左上）參加由夏威夷智庫「太平洋論壇」舉辦的「印太地區的女性領導人及新冠肺炎」視訊會議。（本圖截自視訊會議）

夏威夷智庫「太平洋論壇」於3月8日婦女節當天舉辦了一項「印太地區的女性領導人及新冠肺炎」（Women Leadership and Covid-19 in the Indo-Pacific）國際網路會議，邀請了亞太地區教育與政府界女性代表參與，前立委現任中山醫大教授林靜儀特別分享了台灣 的防疫經驗及台灣女性在職場上的現況。當日出席論壇學者還包括奧克蘭大學威爾斯博士與夏威夷州 婦女委員會執行主任賈柏拉-卡羅斯等人。

林靜儀在會中首先介紹了新冠肺炎全球肆虐下，台灣政府2020年1月迅速成立了中央流行疫情 指揮中心，嚴格管控而讓疫情控制下來，目前台灣案件多數是境外移入。林靜儀針表示，政府除了規定公眾場所需戴口罩外，也對各醫護場所做了重點規範，因為醫護場所的醫護人員及清潔工，多半是年長女性，較容易被感染的族群，因此指揮中心對她們的醫護防範裝備審查極嚴格，至今尚沒有發現這一群體有染疫的情況。

在政府即時有效的管控下，人民日常生活節奏正常，學校也未受波及，仍正常開放，但是這波疫情確實大幅改變了經濟趨勢，網路行銷成為商業的新興模式。

林靜儀針對另一主題「女性領導人」指出，台灣在男女平權上做的相當好，女性在台灣職場與男性受到相同禮遇。雖然台灣此次臨時成立的中央流行疫情指揮中心全是男性，但是他們在處理疫情上也展現出了柔性的一面，給予民眾好感。不過林靜儀強調，台灣在未來還是需要在政、經等界提供女性更多的機會。