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「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾 美西北區熱烈響應

西雅圖訊
自然果鋪老闆何秉洋在田中收穫鳳梨。（大西雅圖台灣同鄉會提供）
自然果鋪老闆何秉洋在田中收穫鳳梨。（大西雅圖台灣同鄉會提供）

由於美國尚未開放台灣新鮮鳳梨進口，為支持台灣鳳梨外銷，大西雅圖台灣同鄉會(TAGS)及大波特蘭台灣同鄉會(TAGP)首次跨州攜手合作，發起「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾活動。本次活動在西雅圖華僑文教服務中心積極協助聯繫下，3月7日當天兩地台灣同鄉會與屏東龍潭合作社—自然果鋪下首次以線上視訊方式進行會議洽談金鑽鳳梨果乾出口及購買協議。自然果鋪老闆何秉洋會中以視訊方式帶領參觀該公司公產生產線介紹公司相關產品，另外也感謝兩位會長的幫忙，希望合作能愉快順利。

西雅圖華僑文教服務中心吳曉竹主任表示，台灣水果享譽全球，近來僑胞以電話或Line專線詢問購買台灣新鮮鳳梨絡繹不絕，雖然美國地區暫時無法進口新鮮鳳梨，但兩地台灣同鄉會發起「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾活動，以實際行動結合僑界力量相挺台灣農業讓人「揪甘心」，希望這次採購能順利成功，讓美西北地區的民眾都能享受到台灣金鑽鳳梨所製成果乾的魅力。

大西雅圖台灣同鄉會韋志澄及大波特蘭台灣同鄉會羅志云會中也表示，很高興也很榮幸的能有這個機會結合西雅圖和波特蘭地區與自然果鋪合作，為台灣農產品外銷盡一份心力。

「支持台灣旺來」團購金鑽鳳梨果乾活動辦法於3月8日正式對外公布，有興趣的僑胞和民眾可以上西雅圖、波特蘭台灣同鄉會或文教中心網站及臉書中宣傳連結預購。

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