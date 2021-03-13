西雅圖盧曼場大型新冠疫苗接種站 啟用

西雅圖盧曼場活動中心大型接種站13日正式啟用。（美聯社）

一年前，為防新冠病例激增導致醫院不堪負荷，西雅圖 兩座職業體育球場之間一個洞穴造型的活動中心，被改為一個設有250個床位的臨時醫院。一年後，這個在疫情期間改名為盧曼場（Lumen Field）的活動中心，13日以大型新冠疫苗 接種站的新身分開放給民眾使用。

西雅圖官員表示，盧曼場接種站於13日正式啟用，鑑於啟用初期疫苗供應量有限，盧曼場一開始每周將開放兩到三天，每周提供4000到5000劑疫苗供民眾接種。盧曼場接種站由西雅圖市府負責營運，瑞典 醫療服務集團（Swedish Health Services）和盧曼場的管理公司First＆Goal協助監督。

官員指出，一旦疫苗供應量加大，盧曼場未來一周七天、每天可為2萬2000位民眾注射疫苗，這是華盛頓州現在七個接種站疫苗施打總和的一半。西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）說：「我們必須使用我們手中所有可用的工具，公平地為我們的社區施打疫苗。」

由於目前疫苗仍然有限，符合接種資格的民眾必須先上網seattle.gov/vaccine註冊，一旦有預約空位就會收到通知，然後再行登記接種時間。

西雅圖財務與行政部主任高恩斯（Calvin Goings）說：「如果佛奇博士（Anthony Fauci）突然拿著2萬劑疫苗現身，我們一定會不分晝夜為民眾注射疫苗。我從事公職已30年，這是我做過最重要的一項工作。」

官員表示，為了將活動中心改造為接種診所，他們收集、租用或購買約1萬5000件設備，包括桌椅、清潔用品、標語牌、工作人員背心、證件掛繩、時鐘等等，他們還使用平板電腦提供200種語言的即時翻譯。高恩斯表示，接種站有2500萬元預算，估計會由聯邦紓困金支付，開放時間目前暫定六個月。

負責調配工作人員的瑞典醫療指出，活動中心最多可容約600名工作人員，每日輪班四次，大部分都是志願者。瑞典醫療表示，他們手上有一份2萬8000人的志願者名單，這些志願者包括醫師、護士、牙醫、藥劑師和其他醫護人員，現職和退休者都有。過去兩個月，他們已經動用約5700名志願者在西雅圖大學（Seattle University）接種站為民眾施打疫苗。