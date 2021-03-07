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夏威夷可愛島防疫放寬 非本島居民將免10天隔離

編譯組／灣區電
可愛島市長川上要求4月重返夏威夷安全旅行計畫。(取材自夏威夷旅遊局官網)
可愛島市長川上要求4月重返夏威夷安全旅行計畫。(取材自夏威夷旅遊局官網)

夏威夷州可愛島市長川上(Derek Kawakami)要求重新加入夏威夷州「夏威夷安全旅行計畫」(Safe Travels Hawaii program)，允許可愛島上的非居民旅客無須停留在特定度假村，或在其他夏威夷島度過隔離檢疫時間。

若夏威夷州長伊格通過川上擬議的「緊急25號法規」(Emergency Rule 25)提案、加入夏州安全旅行計畫的行前檢測，自4月5日開始，則可豁免在可愛島的10天隔離檢疫。川上聲明表示，可愛島目前仍是美國疫情當中最安全的地方之一，導因於社區居民的努力及島上的旅遊限制。社區過去幾個月的努力，讓可愛島能有機會重新加入夏威夷州的安全旅行計畫。

川上指出，目前可愛島已施打超過2萬4000劑疫苗，4月時將能讓旅館與餐飲業人員接種疫苗。他表示，整個夏威夷州與美國確診數都在穩定當中，當地醫院也密切注意在需要時，可提供更多加護病房容量，此外也提供新冠測試與治療方案，以因應可能發生的確診數增加。

川上要求重返旅行安全計畫的同時，夏威夷州立法人士也正在考慮提案，要求夏威夷全州的旅行計畫統一步調。先前伊格州長決定允許部分地區退出安全旅行計畫，導致所有夏威夷州旅行限制要求混亂複雜，使得遊客與居民難以遵從法規。

川上提出重返旅行安全計畫，也是許多仰賴旅遊業的可愛島業者第一道曙光。自去年12月2日起，由於川上決定退出計畫，可愛島要求所有到可愛島上的旅客，強制進行10天隔離檢疫，並且無法以選擇檢測代替。

從1月5日開始，可愛島結束一個月的旅遊業關閉，允許跨島遊客參加夏威夷安全旅行計畫，並推出可愛島加入跨太平洋島嶼計畫。但這些改變僅些許恢復了可愛島旅遊業，旅行限制使其旅遊業重新恢復情況落後其他島。可愛島1月到訪遊客比去年同期減少97%，茂伊島減少79%、夏威夷島減少近85%。

現在，進入可愛島的跨太平洋旅客，若能首先在夏威夷其他島接受安全旅行抵達前的測試計畫，並在旅行至可愛島前，先在其他島停留至少72小時，就能省去隔離檢疫。條件是進入可愛島之前，仍需接受夏州獲准的跨島旅行夥伴新冠檢測。

可愛島旅客第二項避免10天隔離檢疫的選擇，是停留在特定度假區(resort bubbles)，前提是旅客必須在進入可愛島之前，持有新冠陰性檢測結果。檢測無須由州府核准檢測夥伴進行。在抵達可愛島後，必須直接前往指定度假區停留至少三天。

若伊格核准川上的要求，自4月5日開始，旅行至可愛島的外州旅客，必須持有抵達前72小時內、由夏州核准檢測夥伴進行的新冠檢測報告。還須建立一個安全旅行帳號、強制填寫夏威夷州旅行與健康表格。他們在旅行至夏威夷最後一個目的地之前，必須在安全旅行帳號上載陰性檢測報告，報告結果才會被接受。

雖然可愛島的旅行限制政策是夏州最嚴格的地方，但該地區民眾卻享有更多自由。自2020年5月起，可愛島內許多類型的商業活動，以及多數運動與社交活動，只要遵守相關防疫原則，都被允許持續營運和開放。

夏威夷州 檢測 美國

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