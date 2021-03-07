疫苗增加 華盛頓州將擴大接種人群

華盛頓州州長英斯利宣布，未來幾周會陸續開放給更多民眾接種疫苗。（美聯社）

隨著聯邦分發的新冠疫苗 數量不斷增加，華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）4日表示，未來幾周內，將開始開放給包括執法人員、公共交通系統和超市勞工 、監獄受刑人、遊民和重大傷病者接種疫苗。

英斯利在記者會上表示，新時間表是根據拜登政府和生產疫苗的藥廠提出的供應日期暫定的。英斯利說：「我有信心，供應鏈應該會依照我們預估的時間表送來疫苗。」

目前獲准上市的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）三種疫苗都表示，會逐漸提高在華盛頓州的供應量。

英斯利指出，華盛頓州的疫苗接種速度愈來愈快，已經使用了超過170萬劑疫苗，包括過去兩天每天使用6萬多劑。他稱，這顯示出「我們的疫苗接種計畫正在加速」。

預計在3月22日左右，華盛頓州會開始開放1B階段第二級別的民眾開始接種疫苗，這個級別包括執法人員、消防員、懲教處職員、公共交通系統員工、超市勞工、食品加工業勞工、農民，以及16歲以上高風險殘障人士和孕婦。4月12日前還會再開放給50歲以上同時患有兩到三種綜合疾病的民眾接種，包括癌症、糖尿病、心臟病等嚴重疾病。

4月26日左右，16歲以上同時患有兩到三種綜合疾病的民眾可以開始接種疫苗，還會擴大到居住在集體環境中的民眾，例如監獄受刑人、療養院殘障居民、收容所遊民等。

西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）發布聲明說：「在我們擴大接種資格之際，請民眾務必保持耐心。我們現在每周收到的疫苗劑量仍然有限，我們正以最快的速度努力為民眾施打疫苗。」

德肯還說：「除了我們在雷尼爾海灘（Rainier Beach）和西雅圖西區的流動接種團隊和接種站之外，我們很快就會在路曼場活動中心（Lumen Field Event Center）設立大型接種站，一天可以為民眾施打超過2萬劑疫苗。」

儘管疫苗接種速度加快，英斯利對學校重開速度仍然緩慢感到失望。

英斯利說：「如果我每聽到一個學生無法重返校園上課的理由，就可以拿到一個五分錢硬幣，我現在已經是百萬富翁了。老實說，我已經有點聽膩了這些藉口。」