協商未有結果 西雅圖公校重開延後至3月8日

與教師工會協商未有結果，西雅圖公校學區宣布延後重開。（電視新聞截圖）

華盛頓最大學區西雅圖 公立學校（Seattle Public Schools）本周宣布，由於與教師工會還未能達成協議，學校重開計畫將順延到3月8日。

西雅圖公校學區發表聲明表示，他們還未與西雅圖教育 協會（Seattle Education Association）就新工作條件達成協議。聲明說：「很不幸，我們尚未與西雅圖教育協會達成協議。如果要按原訂計畫在3月1日開始讓學生重返校園，必須在2月22日前達成協議。」

去年，學區董事會下令學校教職員開始擬定一個可以讓學生在今年3月1日重返校園的階段性計畫。學區聲明說：「學區辦公室員工已經計畫了多月，衛生與安全規定已經開始執行，個人保護裝備已經備妥，學區也已為學生的交通和用餐做好準備。」

西雅圖教育協會也發表聲明表示，他們正在努力與學區達成協議。

西雅圖教育協會在聲明中說：「我們正以最快的速度努力與西雅圖公校學區協商，但我們不願意為了趕在最後期限前完成任務，而在安全預防措施上走捷徑。」

學校延後重開學校的消息，讓許多家長感到不滿。

家長惠伊（Amy Huey）說：「我很擔心，學區可能到秋季都還無法重開。我希望他們能考慮父母、教師、工會和所有人，特別是孩子，儘早達成共識，讓學生重返校園。」

華盛頓州第五大學區肯特學區（Kent）與教師工會的協商也還在持續進行中。兩名在一所學校前舉標語抗議的家長表示，他們為孩子重返學校的權利進行抗議。家長麥迪遜（Madison ）說：「我們只是希望孩子能獲得對他們有益的面對面教學機會，我們希望孩子重回學校，學習社交技能。」

一些教師與學生也有同感。肯特小學（Kent Elementary School）六年級教師紹西多（Denisha Saucedo）說：「身為一名教師和兩個高中女學生的家長，我了解他們的沮喪，我也和他們同樣沮喪。」

肯特學區在聲明中說：「尊重我們的工會夥伴，等於尊重協商過程，意味著所有談判工作都必須在談判桌上完成。讓談判在談判桌上進行很重要，我們會繼續提供更新資訊。學生和教職員的安全，以及我們對教學的重視，始終是我們的優先考量。」