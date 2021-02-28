確診持續降低…夏州歐胡將放寬經濟重啟至第3階段

新冠確診數持續低，歐胡島將移至經濟重啟第三階段。(圖片取自臉書)

歐胡島居民與商家將很快見到有關經濟活動的限制會發生改變，檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)日前在記者會上表示，根據州長伊格(David Ige)發布的緊急命令內容，歐胡島25日移至經濟重啟開放第三階段(Tier 3)。

布蘭加迪指出，由於一次僅能向上或向下移動一個階段，歐胡島除了移至第三階段外，還將提出對階段要求作出修改，其中包括放寬運動限制，希望民眾能夠外出，尤其是孩童。不過，州長與夏威夷 衛生部門將對是否可以放寬規定，做出最後決定。

以下是自25日開始被允許開放的活動與營運：

●餐館：可10人一組用餐，不論是否為家人或同住。取消原法定50%餐廳容納限制。

●社交聚會：至多10人。

●射擊與射箭活動範圍：至多10人。

●特定房地產業務營運：至多10人。

●零售與服務業：至多10人。取消原法定50%容納限制。

●心理服務：至多10人。取消原法定50%容納限制。

●葬禮：至多25人。

●健身 房與健身機構：室內維持50%容納人數。

●室內團體健身活動課程：團體不超過10人。

●其他商業景點：室內至多10人。取消原法定50%容納限制。

●商業休閒划船活動：保持50%容納限制。

●直升機導覽：至多10 人。取消原法定50%容納限制。

所有業務與營運仍須遵守州長緊急命令內容，保持社交距離 及戴口罩。

夏威夷餐館協會主席梅波斯(Greg Maples)表示，取消50%容納限制，將對餐館生意產生重大改變。部分餐館因為遵守50%容納限制、無法開放室內用餐，導致很難支付經營成本。餐廳50%容納限制不合理，但當僅需維持6呎社交距離限制，整個營運將改變，每桌可達10人對餐館來說，也是好消息。

布蘭加迪表示，檀香山必須維持自2月15日開始當周的7天平均確診數在20-49例之間、檢測陽性率於1%-2.49%之間，才能將經濟活動階段移至第三階段。2月23日公布的數字，符合上述範圍。

夏威夷衛生部門23日公布47例新病例，使得夏州總確診數達2萬7270人。沒有新冠相關死亡病例。目前夏威夷新冠死亡人數為431人。自2020年10月以來，歐胡島一直處於第二階段。布蘭加迪透露，第四階段可能將等到3月25日。

梅波斯認為，歐胡縣下一步，應是取消晚上10點之前才能提供酒精飲料的限制。其他改變可能也將隨著新冠病例減少而有所改變。大家必須堅守崗位，與州長合作，重返生活常態。