夏威夷乾旱問題 放大軸鹿危機

夏威夷乾旱問題導致當地軸鹿死亡和其他衍生問題。(美聯社)

軸鹿(Axis deer)是印度 野生動物，1868年自香港作為禮物贈給夏威夷國王，已在摩洛凱島(Molokai)生存好幾個世代。但對於一個約有7500人居民的自給自足小島，具侵略性的鹿種既是珍貴食物來源，也成為島嶼生態系統的危險因子。近來，摩洛凱島乾旱已讓軸鹿問題更加嚴重，數百隻鹿被餓死，更突顯島嶼資源有限。

乾旱已是摩洛凱島史上最嚴重天災之一，持續已有兩年之久。美國 國家氣象局水文學家柯達瑪(Kevin Kodama)表示，夏威夷從10月到4月原本是雨季，但期間從未擺脫乾旱，情況惡劣，特別是除了牧場條件與一般植被，也影響野生動物生態。

在印度，軸鹿天敵是老虎和豹。但在摩洛凱島，軸鹿沒有天敵，總數因此增加至目前約有5-7萬隻，生活在僅有260平方英里的島嶼上。居民很難單用打獵來控制軸鹿數量，在這些野生動物絕望地尋找食物和水的同時，也破壞居民倚賴食物與飲用水來源的農作物和林木。

當鹿吞食蔬果與其他植物，影響林木與海洋環境，進一步改變島嶼珊瑚礁。然而，摩洛凱島原本是美國擁有最長連續礁石的地區，是當地重要資產。另外，當沉積在珊瑚上的物質越來越多時，也會傷害原本棲息在珊瑚上的魚、螃蟹與龍蝦。部分農民可以使用圍欄阻擋鹿隻闖入，但只是將牠門推至另一個農地。

控制鹿隻數量包括更多狩獵或藩籬以保護特定地區。但對鹿進行消毒困難且昂貴，也沒人想毒死或根除鹿種。夏威夷州 長伊格(David Ige)近來向含括摩洛凱島在內的茂宜縣，發出緊急災難聲明，可立即採取措施減少並控制軸鹿群種，並快速移走和處置屍體。茂伊縣長維克多里諾(Michael Victorino)表示，緊急災難聲明也有助於獲得州與聯邦資金，以減輕財務損失。當地農業部門表示，因為軸鹿尋找食物和水，而有大量牧場和農作物遭到破壞。

茂伊縣林業與野生動物部門外展專家巴格照(Jeff Bagshaw)指出，軸鹿踐踏海鳥洞穴、造成土地侵蝕、珊瑚礁淤積，也影響海洋水質生態。除了對環境造成破壞，餓死鹿群已成為公害，屍體在島上四處腐爛，包括民眾釣魚、游泳與衝浪的海岸線。私人土地擁有者與州縣機構，都必須清理死鹿。尋找食物和水的小鹿橫衝直撞，也構成嚴重交通危險。

儘管狩獵有助於控制鹿群數量，但2019年摩洛凱島只有不到400名居民獲得狩獵許可證，全夏威夷州約有1萬600人獲狩獵許可，其中有1500個許可證發給非居民、可專程至夏威夷打獵。但由於2020年新冠疫情，當地限制前往夏州從事狩獵休閒活動的人數。