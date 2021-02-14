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華盛頓州33縣將放寬防疫規定 餐廳堂食有限度恢復

編譯組／華州奧林匹亞電
華盛頓州各地逐漸放寬防疫規定。（Getty Images）
華盛頓州各地逐漸放寬防疫規定。（Getty Images）

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）11日宣布，全州有33縣近日將放寬防疫規定，可恢復有限的餐廳堂食、健身房和現場娛樂活動。

英斯利11日在記者會上表示，華盛頓有五大區將前進到限制較少的疫情第二級別，因此，從14日起，可以重新恢復有限的餐廳堂食、現場娛樂和諸多其他活動。這五大區包括東區、北區、中北區、西北區和西南區，西區和普吉灣區因為已經在第二級別，所以暫時不會有改變。

第二級別允許餐廳重新提供室內用餐，但顧客人數不能超過容量的25%，營業時間只能到晚上11時。室內健身房和現場娛樂場所，例如保齡球館、博物館和音樂廳，顧客人數同樣不能超過容量的25%。不提供用餐的酒吧在這一級別不能重開。

隨著華盛頓州各地官員加速疫苗接種工作，各地的規定限制也逐漸解除。截至目前，華盛頓州累計確診病例為32萬6159例，累計死亡人數為4633人，住院人數為1萬8531人。不過，研究人員表示，新變種病毒可能造成第四波疫情，不可不慎。

中南區是目前唯一還留在限制最嚴格級別的地區，這一區包括班頓（Benton）、富蘭克林（Franklin）、哥倫比亞（Columbia）、基提塔斯（Kittitas）、瓦拉瓦拉（Walla Walla）和亞基瑪（Yakima）等縣。這一級別禁止餐廳堂食和現場娛樂活動，健身中心只能以預約方式營業。

華盛頓州參議員布朗（Sharon Brown）炮轟州政府把中南區留在最嚴重的第一級別。布朗說：「這裡的小商家和勞工難以在疫情中看到希望。州長說希望儘早重開其他地區，如果他是真心的，他就應該立刻為我們這一區爭取更多疫苗和資源。」

隨著限制逐漸放寬，華盛頓州居民、商家、學校和醫護人員都將獲得更多政府資源。

英斯利11日還宣布，將從華盛頓州的災難因應帳戶再撥出4350萬元租金紓困金和4350萬元商業紓困金。此外，英斯利也讚揚州議會通過一項22億元的疫情紓困法案，這筆紓困金大部分來自聯邦，將用在加速疫苗接種、接觸追蹤、援助學校、房東、房客和小商家等方面。

截至11日上午，華盛頓州已經為民眾施打了約98萬7000劑疫苗。英斯利表示，他們開始把重點放在已經接種第一劑疫苗的民眾身上，以確保他們能接種第二劑。

華盛頓州 紓困金 疫苗

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