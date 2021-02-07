我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

要求雇員接種疫苗？西雅圖企業觀望

編譯組／西雅圖5日電
是否強制員工接種疫苗，西雅圖企業還在觀望中。（Getty Images）
是否強制員工接種疫苗，西雅圖企業還在觀望中。（Getty Images）

隨著新冠病毒疫苗逐漸普及，西雅圖大小企業正在考慮是否要求雇員接種，他們的態度是：亞馬遜「非常鼓勵」；律師事務所Davis Wright Tremaine認為這是重回辦公室的條件；Aegis老人院表示，疫苗普及後一定會要求。

一旦經濟開始重回疫前水平，對辦公室職員和第一線勞工而言，強制接種疫苗意味著安全和安心。不過，一些對疫苗持懷疑態度的雇員可能會抗拒，而且，一旦疫苗短缺，勢必會造成新的問題。

因此，部分企業採取了折衷作法，例如提供獎金鼓勵員工儘快接種疫苗，但西雅圖大部分的大型企業目前都還在觀望中。

亞馬遜和波音表示，他們鼓勵員工接種，但現階段不強制要求。Google說：「我們現在不強制要求員工必須接種才能重回辦公室，但我們非常鼓勵。」Google表示，他們所有員工，包括華盛頓州的5750名員工，可以在家工作到9月。

以目前疫苗短缺的情況來說，強制接種現在只是一個不切實際的理論。不過，聯邦政府已經批准企業可以強制要求員工接種，但是有特殊狀況可以豁免。

PCC社區超市68歲的職員麥肯泰爾（Laurae McIntyre）表示，她已經於上周接種了第一劑疫苗，正在排隊等候接種第二劑。接種第二劑後，公司會發給她一張25元的禮卡。她說：「這個獎勵很不錯，雖然我無論如何都會接種。」

美國包括Trader Joe’s在內的幾個連鎖超商，已經提供獎金或有薪假鼓勵員工接種。Safeway和Costco表示，他們目前沒有計畫要求員工接種，也沒有提出獎勵方案。

擁有Safeway超市的Albertsons集團發言人奧斯本（Sara Osborne）表示，一旦疫苗普及化，他們就會安排員工在自家藥房接種，他們現在正在接受員工預約，員工有機會就可以接種。

西雅圖市議會最近通過一項「風險津貼」（hazard pay）法案，要求大型超商為第一線員工加時薪4元，超商協會已向西雅圖提出訴訟，PCC超市執行長還呼籲市長德肯（Jenny Durkan）不要簽署這項法案。

亞馬遜去年因為倉庫和全食超市（Whole Foods）員工的保護問題遭到當局調查，亞馬遜12月告訴華盛頓州長英斯利（Jay Inslee），他們準備比照為員工施打流感疫苗的方式，聘請第三方單位到員工工作地點為員工施打新冠疫苗。

流感疫苗 亞馬遜 西雅圖

上一則

辦年貨要到88 游水海鮮要到88美中地區最具規模88超級市場歡迎您

延伸閱讀

疫苗有效率未達100% 接種後繼續戴口罩勤洗手

疫苗有效率未達100% 接種後繼續戴口罩勤洗手
懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？醫生掃盲「疫苗誤區」

懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？醫生掃盲「疫苗誤區」
AZ疫苗將抵台 陳時中不先接種「快過期就打」

AZ疫苗將抵台 陳時中不先接種「快過期就打」
搶COVAX分配額 加拿大被爆捐錢換疫苗搞囤積

搶COVAX分配額 加拿大被爆捐錢換疫苗搞囤積

白思豪又要挪用第2劑疫苗 州府：遵循CDC規定

白思豪又要挪用第2劑疫苗 州府：遵循CDC規定
全球搶疫苗 華郵點名台灣拒用敵國製

全球搶疫苗 華郵點名台灣拒用敵國製

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
德州雖地大，但加州一位企業主管搬去後感到後悔。(德州丹頓市網頁)

惡批遷居德州 加州客引眾怒

2021-01-31 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元