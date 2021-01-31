華盛頓州餐廳、健身房等室內服務 「有條件」重開

華盛頓州州長英斯利宣布，2月1日起放寬包括金恩縣在內七個縣的商業限制。（美聯社）

華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）28日宣布，將從2月1日起放寬州內七縣的商業限制。

英斯利表示，2月1日起將放寬普吉灣區 （Puget Sound）和西部區（West）的商業限制，這兩區包括金恩縣（King）、皮爾斯縣（Pierce）、史諾霍米許縣（Snohomish）、瑟斯頓縣（Thurston）、格雷斯港縣（Grays Harbor）、太平洋縣（Pacific）和路易斯縣（Lewis）等七縣，餐廳可以恢復提供室內用餐服務至晚上11時，室內健身 中心、博物館、保齡球館和音樂廳等娛樂場所也可重開，但顧客人數不得超過正常容量的25%。酒吧因為不提供食物，所以不在重開之列。

英斯利說：「我們對最近新冠疫情的緩解感到欣慰，代表我們正往對的方向前進。然而，如果我們一下子放寬太多，我們可能會以驚人的速度重回可怕的日子。」

華盛頓州從本月11日開始劃分為八區，每一區必須達到四項公共衛生標準才能放寬部分限制，但至今沒有任何一區能符合所有標準。有鑑於此，州政府改為只要符合三項標準就可放寬限制，同時改為每兩周評估一次，普吉灣區和西部區因而獲得放寬資格。

華盛頓州擬出的四項公共衛生標準包括：過去14天的新增病例率下降10%、過去兩周的住院人數率下降10%、加護病房占床率低於90%，以及檢測確診率低於10%，第三和第四項標準以七天為基礎進行測量。

英斯利這項宣布立即獲得商業協會的回應，他們認為，華盛頓州往前邁進了一步，但還不足以協助商家走出困境。

華盛頓州旅遊協會（Washington Hospitality Association）的安東（Anthony Anton）說：「我們很感激政府做出改變，但這不是我們需要的改變，因為還有75%地區的商業不能重開。」他呼籲州長英斯利開放全州所有餐廳，並將顧客容量上限提高至50%。

華盛頓州商業協會（Association of Washington Business）的強森（Kris Johnson）在一場商業記者會上回應英斯利的宣布，呼籲英斯利進一步說明未來幾個月的計畫。他說：「路線圖是什麼？分為幾個階段？我們何時可以回歸正常生活？我們理解，疫苗是重要的決定因素，但下一個步驟究竟是什麼？」

華州參議會共和黨領袖布朗（John Braun）和參議員威爾森（Jeff Wilson）給予英斯利正面評價，但要求英斯利盡快讓所有的縣過度到限制較少的階段。