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嘉惠居民與遊客 夏威夷旅遊 疫後開啟「新模式」

編譯組／灣區電
夏威夷積極發展可持續旅遊新模式，同時嘉惠當地居民和遊客。(Getty Images)
夏威夷積極發展可持續旅遊新模式，同時嘉惠當地居民和遊客。(Getty Images)

夏威夷可愛島北岸過去擠滿遊客，導致當地居民不勝其擾，不過，新冠疫情卻意外重整了當地觀光產業，開啟旅遊業新模式。北岸地區將採取保護措施，讓當地居民更受益，同時發展可持續旅遊模式，嘉惠外來旅客。

過去數十年來，許多可愛島居民不得不向外人傳授夏威夷語言、而非教育自己孩子當地文化遺產，與北岸地區世代相連的夏威夷原住民被迫離開成長社區，放棄被旅客占據的神聖空間。北岸其實並不適合阻塞車道的大量遊客，當地人抱怨，遊客不尊重當地法令非法停車，踐踏神聖空間，還在海灘留下垃圾。

夏威夷州立公園部門助理局長卡比特(Alan Carpenter)領導的團隊、北岸社區領袖與地方非營利機構合作制定可愛島Haena州立公園總體計畫。卡比特表示，居民在當地生活數百年，祖先也安葬在此地，原可反對公園計畫，但卻與大家同心齊力，目標是在州立公園恢復文化景觀。團隊制定了計畫保護Haena公園，期望讓傳統的自給自足獨立生活圈概念重獲新生，規畫夏威夷永續土地經營。

社區成員與州立公園合作，將停車位從300個減至100個。北岸社區計畫「Hanalei Initiative」執行主任蓋爾(Joel Guy)與團隊推廣利用交通車將遊客送往公園。夏威夷州及可愛島縣也加強取締非法停車、增加罰款，夏威夷觀光局協助撥款給執法單位執行新停車法規，以及教育旅客明白他們的足跡將如何造成影響。

可愛島北岸2018年豪雨成災，政府在洪水災後提供經費，協助州立公園在田野間建造木板道路，讓遊客可安全行走，並體驗當地傳統文化。卡比特表示，走木板路到海灘，提供旅客絕妙沉浸式體驗，也邀請當地居民重返過去居住地點。可愛島觀光局執行主任卡諾和（Sue Kanoho）解釋，洪水過後沒有觀光客進來，反而重啟當地發展，當公園重新開放，遊客受限於管理許可證，可提供居民和旅客更佳體驗。

夏威夷旅遊局最近還推出新的「瑪拉瑪夏威夷計畫」(Malama Hawaii program)，獎勵遊客植樹並在參與計畫渡假村多住一晚。當地商店、餐廳和旅館也參加「Aloha+ Challenge」活動，實現全州永續發展目標。現在，海龜正再度在度假村築巢，海豚也造訪曾經擠滿浮潛客的海灣，幾十個沿著Kalalau山徑搭蓋的屋棚已被拆，並重新進行維護，居民了解需要做什麼來保護自己的家園。

夏威夷州 州立公園 觀光

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