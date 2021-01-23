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外地遊客來打疫苗 夏威夷居民不滿

編譯組／灣區電
夏威夷州官員透露，至少有一名美國本土遊客在夏威夷接種新冠疫苗。(圖取自網路)
夏威夷州官員透露，至少有一名美國本土遊客在夏威夷接種新冠疫苗。(圖取自網路)

夏威夷一些居民對於獲知有些外來遊客能在島上接種疫苗感到生氣。根據當地媒體報導，茂伊島衛生局長Dr. Lorrin Pang上周在記者會上透露，至少有一名美國本土遊客在夏威夷施打新冠疫苗。

Dr. Lorrin Pang表示，遊客表示自己來自加州，但有在疫苗管理系統註冊(Vaccine Administration Management System，簡稱VAMS)註冊，系統允許在任何地方接種，所以替她施打疫苗。VAMS是美國疾病防治中心(CDC)創建平台，民眾可上網註冊預約注射疫苗。

夏威夷目前已施打了4萬6000劑疫苗，大部分是在檀香山地區。CDC網頁指出，夏威夷群島共接獲15萬4000劑疫苗。根據夏威夷州疫苗資訊入口網站，第一階段注射疫苗族群包括：

•醫護人員與長期照護機構居民，約占夏威夷總人口6%。

•第一線必要行業工作者以及75歲以上民眾，約占夏威夷總人口20%。

•65-74歲成人以及16-64歲高風險醫療情況居民，以及不屬於其他族群的必要工作人員，共約占夏州人口47%。

然而，儘管注射疫苗仍以夏威夷居民優先，但據報導，任何剩餘疫苗將提供給需要的人。目前夏威夷每天平均約有140個新病例，最近7天的陽性確診率為2.6%。

疫苗 夏威夷州 美國

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