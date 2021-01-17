沒儲備疫苗 華盛頓州州長控川普詐欺

得知聯邦儲備疫苗已不存在，華盛頓州長英斯利指控川普政府詐騙。（美聯社）

在得知聯邦的儲備疫苗 早已出清後，華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）指控川普政府詐騙。

英斯利上周和其他八州的州長聯名致函聯邦疫苗分發團隊，要求政府立即釋出所有儲備疫苗。英斯利在推特上說：「美國 衛生部一再告訴各州州長，他們有一批策略性儲備疫苗，本周也向美國人民表示，他們會釋出更多疫苗。現在看來，儲備疫苗根本不存在，川普政府必須對這項欺騙做出解釋。」

華盛頓州聯邦參議員墨瑞（Patty Murray）也在推特上表示，川普政府是一個徹底失敗的政府，她將協助拜登（Joe Biden）新政府讓美國重回正軌。

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）12日指責各州疫苗接種速度緩慢。阿查爾表示，聯邦將不再保留疫苗，會立即將所有疫苗分發給各州，以確保民眾有第二劑疫苗可打。他還呼籲各州州長，可以開始讓第二優先民眾接種疫苗。

由於擔心民眾爭先恐後尋求接種疫苗，華盛頓州官員一直對擴大接種資格保持謹慎態度，希望在獲得更充足的疫苗數量後再行擴大。

州衛生廳官員12日在一個會議中表示，聯邦沒有增加提供給華盛頓州的疫苗數量，對於華盛頓州何時可以獲得儲備疫苗，聯邦也沒有給出時間表。官員認為，聯邦的宣布讓公眾以為疫苗供應量下周會加倍，讓許多高風險民眾以為很快就能接種。

華盛頓州衛生廳代理副廳長羅勃茲（Michele Roberts）說：「我們希望聯邦政府能做一個清楚的解釋。這是一個可怕的公關夢魘。」

在媒體披露儲備疫苗不存在，聯邦也已在12月底開始釋出所有疫苗後，華盛頓郵報（Washington Post）15日為聯邦做出解釋。

華盛頓郵報表示，由於美國兩種疫苗是以緊急用途被批准上市，川普政府最初保留第二劑疫苗，是為了防止疫苗生產中斷的可能性。不願具名的官員表示，由於生產鏈繼續供貨的信心增加，川普政府的「神速行動」計畫（Operation Warp Speed）認為，供應第二劑疫苗應該沒有問題，於是在去年底就開始釋出第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗，最後一批莫德納（Moderna）疫苗也在上周末開始釋出。因此，各州本周收到的疫苗數量將維持不變。

衛生部發言人普拉特（Michael Pratt）說：「『神速行動計畫』不斷密切監督疫苗生產過程。隨著疫苗生產狀況日趨穩定，我們有信心能夠持續提供疫苗，因此決定不再保留儲備疫苗。」