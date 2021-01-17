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加快接種 檀香山設大規模注射中心

編譯組／灣區電
據傳檀香山將設大規模注射中心，加快接種新冠疫苗速度。(Getty Images)
據傳檀香山將設大規模注射中心，加快接種新冠疫苗速度。(Getty Images)

據傳，夏威夷州將在歐胡島開設大型疫苗注射中心，數千名夏威夷居民將可以在此接種新冠疫苗。州府則計畫與夏威夷太平洋健康機構(Hawaii Pacific Health)合作，將自本月18日開始在檀香山2號碼頭提供疫苗接種。

夏威夷太平洋健康機構是卡皮歐拉尼婦幼醫療中心(Kapiolani Medical Center for Women & Children)、斯楚普醫療中心(Straub Medical Center) 、Pali Momi醫療中心、可愛島威爾考克斯醫療中心(Wilcox Medical Center)的母公司。

另外，皇后醫療中心也宣布，計畫於1月最後一周在檀香山Neal S. Blaisdell中心開設第二間大型疫苗診所，初步目標是每天施打2500-3000劑疫苗。夏威夷州民主黨籍副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)表示，衛生官員期望本月施打最多10萬劑疫苗，並於2月、3月、4月、5月每月施打最多15萬劑。不過，州眾院議長佐紀(Scott Saiki)日前表示，疫苗中心計畫尚未最終成案，因為合約仍未執行。

夏威夷12月份已施打2萬6000劑疫苗。截至1月11日，已有近3萬9000名居民接種，輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)共已分發10萬9250劑疫苗。夏威夷衛生部門指出，本周將有數萬劑疫苗可望被送達。皇后醫療中心總裁張傑生(Jason Chang，譯音)表示，計畫中新設疫苗注射中心的線上註冊系統，將促使接種過程快速有效。他說，在理想情況下，將讓更多人前來接種，但希望能安全謹慎地開始。

夏州衛生部門11日公布172個新確診病例，自新冠疫情大流行以來，夏威夷確診數已達2萬3513例。14日新確診數達322例、創下今年新年度紀錄。格林認為，確診數字上升主要來自於佳節群聚。他相信，確診數已開始下降，若限制社交聚會，就不會返回第一階段嚴格限制活動警示層級。

對多數人來說，新冠病毒會導致輕度或中度症狀，例如發燒與咳嗽，症狀會於2至3周內消失。部分人士特別是老年人及有健康問題者，可能會引起更嚴重疾病，包括肺炎與死亡。

疫苗 夏威夷州 眾院

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