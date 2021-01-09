華州最新疫苗接種指南 70歲以上第二優先

華盛頓州公布最新新冠疫苗接種指南，詳細列出優先接種群體與時間。（Getty Images）

華盛頓州衛生廳公布最新指南，決定新冠疫苗 接種第二優先群眾是70歲和70歲以上老人，以及50歲和50歲以上與多代家人同住的民眾。

最新指南建構了一個優先級別網路，規畫了從現在到4月的接種工作。新指南呈現了衛生官員關切的兩件事，一是盡速為民眾施打疫苗，二是提供疫苗給那些如果不馬上接種疫苗就會有最嚴重後果的民眾。

華州衛生廳代理副廳長羅勃茲（Michele Roberts）表示，要做出這些決定非常困難，他們希望從保護華州居民的觀點來看，這份指南是一個的公平方式。

衛生廳生廳長夏阿（Umair Shah）表示，華州已經收到來自聯邦共52萬2550劑的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，目前已使用了12萬6602劑。

以下是華州1月到4月的優先接種安排：

B1（1月）：70歲和70歲以上老人，以及50歲和50歲以上與多代家人同住的民眾。

B2（2月）：50歲和50歲以上在特定聚集性行業工作的高風險必要行業勞工 ，包括農業、食品加工業、超市、K到12年級學校教職員、托兒所、監獄或拘留所 、公共交通業、消防局和執法機構。

B3（3月）：16歲和16歲以上有二到三種疾症或潛在健康問題的民眾。

B4（4月）：在B2提到的行業工作的50歲以下必要行業勞工。

整體而言，這項分級系統是聯邦指南的改良版，部分經過修改，例如將優先接種疫苗的民眾從聯邦規定的75歲和75歲以上下調為70歲和70歲以上。

羅勃茲表示，安排優先順序是為了先保護有高死亡風險或本身已經有嚴重疾病的老人。他說，75歲是一個相當高的年齡，他們把條件降為70歲，是考慮到一些族裔的平均預期壽命較低。

華盛州大學（University of Washington）傳染病學教授貝斯曼（Janet Baseman）認為，華州衛生官員很顯然希望這個系統能取得一個最佳的平衡點。

貝斯曼說：「當疫苗短缺時，安排接種優先順序勢必會引起憂慮，因為有很多應該優先接種的人，會因為沒有足夠的疫苗無法優先接種。要衡量年齡較大者的死亡風險和必要性勞工較大的感染風險孰重孰輕，是非常大的挑戰。」

貝斯曼還表示，速度是接種的必要條件，如果發現這個系統執行起來的速度太慢，就必須修改。

華州醫院協會（Washington State Hospital Association）常務董事紹爾（Cassie Sauer）認為，與較早的指南相比，這份指南的分類不算狹隘，應該不至於出現先前醫院難以確定哪些醫護人員有優先接種權的問題。