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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

4721→8000人 夏州人口外流 去年人數倍增

編譯組／灣區電
夏威夷人口減少，2020年出走人數比上一年增加一倍。(Getty Images)
夏威夷人口減少，2020年出走人數比上一年增加一倍。(Getty Images)

根據美國人口普查局統計，2020年夏威夷人口總數再次減少，自2019年7月至2020年7月間，共約少了8000名居民。比較之前一年的居民外移總數為4721人，出走人數增加了一倍。「夏威夷草根研究院」(Grassroot Institute of Hawaii)指出，夏威夷是全美人均人口減少最高的地區之一。目前夏州人口總數為140萬人。

新冠疫情大流行期間，夏威夷州經濟受到嚴重打擊，自3月以來，疫情重擊了當地觀光業和旅館業，高生活成本及旅遊業之外當地人工作機會短缺等問題，更加凸顯惡化。根據勞工部統計，夏威夷2020年3月開始嚴加隔離並緊縮觀光業，當時失業率為2.7%，和整個2019年失業率相似，但到了4月時，失業率迅速上竄至22.3%，可以見到許多工作機會消失。9月失業率為15.1%。

事實上，居民自夏威夷出走至其他州，一直是過去十年來持續存在的問題。2013-2019年間，夏威夷移居到美國本土人數約為6萬1700人。根據勞工部2019年公布報告，加州是主要移居目的地、占所有外移人口20%。其中，碩士以上較高教育程度居民人口外移的可能性較大，低於高中文憑居民則流動性最低。

夏威夷草根研究院執行長Keli'i Akina表示，民眾移居他地對夏威夷來說，並非新問題。長期以來，鄰居親友移居至較低稅率和較少法規的愛達荷州、亞利桑那州、內華達州、猶他州和德州，因為那裡提供居民更多自由與機會。

夏威夷州 勞工部 美國

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