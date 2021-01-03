僑委會委員長童振源 新春談僑務願景

童振源委員長。（西雅圖僑教中心提供）

2021年伊始，僑委會委員長童振源發表新年講話，向僑胞拜年。

童振源首先向全球僑胞拜年，祝賀新年快樂，平安健康！

他表示，相信大家都一樣期待2021年的到來，過去一年辛苦的抗疫過程，讓大家都留下了深刻的記憶。中華民國台灣 在全體國人通力合作下，成功將疫情 阻絕於境外，創造出全球肯定的防疫 模式，這不僅是所有台灣人團結努力的成果，遍布海外的僑胞更是用實際的行動將「Taiwan can help」的信念傳遞到全球每一個角落，讓世界都能看見台灣對於國際社會的付出與貢獻。

接著，講話分幾項內容：一，創新僑務治理模式，闡述他接任僑務委員會委員長以來，提出的「運用新科技與模式擴大服務全球僑胞」、「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」、「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」、「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」四大目標，期盼在有限的資源下，提升服務品質，匯聚僑力壯大台灣。

二，支援僑界共同抗疫。主要的做法包括：第一、支援海外口罩需求，辦理多元抗疫活動，第二、運用數位學習管道，讓僑校停課停學，預防疫情。第三、開辦防疫紓困方案，協助僑台商事業經營。第四，輔導照顧在台僑生，協促校方防疫。

三，後疫情時代的僑務服務取向。包括，1，建置數位交流平台，創新僑務服務模式。2，二、推動僑教永續發展，拓展台灣華文市場。3，結合產官學研能量，協輔僑台商深耕發展。4，拓展海外僑生生源，充實國內產業人才。5，培育僑界新生社群，永續友我僑社經營。

四，凝聚僑心，壯大台灣。委員長表示，隨著後疫情時代的來臨，僑務工作推展須順勢調整，方能鞏固長久以來打下的良好基礎。