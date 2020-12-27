我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

專為亞太裔大學生而設 「暑期公共事務實習計畫」接受報名

西雅圖訊
交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女，和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。（國際領袖基金會提供）
交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女，和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。（國際領袖基金會提供）

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習8到10周。

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。

今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作。基金會創會會長董繼玲強調，公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖。她表示，在新型冠狀病毒大流行對中小企業將影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習計畫項目，延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更加重要。

國際領袖基金會主席，也是白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，「國際領袖基金會的其中一個目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖」。「讓年輕領袖們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動，支持他們的社區，非常重要」。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5點以前遞交。查詢更多資訊或遞交申請文件，請上網www.ilfnational.org。

實習計畫 美國公民 亞裔

上一則

ADS馬田電腦-專營餐館電腦系統一站服務，免費終身技術支持！

下一則

度假村槍擊威脅 警封鎖未見嫌犯

延伸閱讀

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務
4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返

4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返
慘！長沙大學生翻牆手腕被刺穿 掛門上2小時

慘！長沙大學生翻牆手腕被刺穿 掛門上2小時

國際領袖基金會 暑期實習報名起跑

國際領袖基金會 暑期實習報名起跑
美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

美食冬衣防疫品… 兆隆基金會聖誕前夕送暖遊民

疫情缺老師 學校出高額獎金 找大學生代課

疫情缺老師 學校出高額獎金 找大學生代課

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事