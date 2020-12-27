專為亞太裔大學生而設 「暑期公共事務實習計畫」接受報名

交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女，和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。（國際領袖基金會提供）

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫 」即起接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習8到10周。

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。

今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作。基金會創會會長董繼玲強調，公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖。她表示，在新型冠狀病毒大流行對中小企業將影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習計畫項目，延續推動亞裔 關懷公共事務，顯得更加重要。

國際領袖基金會主席，也是白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，「國際領袖基金會的其中一個目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖」。「讓年輕領袖們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動，支持他們的社區，非常重要」。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民 身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5點以前遞交。查詢更多資訊或遞交申請文件，請上網www.ilfnational.org。