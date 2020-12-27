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要抗疫？要經濟？夏威夷努力找平衡

編譯組／灣區電

夏威夷成功抗疫，不僅是因其地理位置，更重要的是它嚴格管制，包括全州強制戴口罩，以及最近實行的所有抵達旅客皆須隔離14天的政策。但是，這些限制也可能壓垮了經濟。副州長格林(Joshua Green)表示，夏威夷努力在公眾安全與經濟風險之間取得平衡。

過去，夏威夷平均每日有3萬名遊客。當啟動封鎖隔離時，觀光客減少了99.6%，旅遊業幾乎崩潰。現在，每天有1至1萬2000名遊客回流，促使當地就業緩慢恢復，原本12萬5000名失業人口中，至少已有2萬9000人重返工作崗位。

平日擔任副州長、周末是急診室醫生的格林指出，夏威夷州嘗試達到的平衡，是在民眾保持生命安全的同時，也恢復生活所需，例如找到工作、支付房租和食物。從醫療保健角度來看，夏威夷能在疫情較輕的情況下，同時執行隔離政策，重啟經濟和觀光。

夏威夷10月15日啟動安全旅遊計畫，並於11月19日宣布該州計畫更新，旅客登機需持有新冠檢測陰性結果證明。格林說明，與計畫開始之前相比，夏威夷現在的新冠病例與住院人數皆減少。之前平均住院人數為103人、現在是55人；在計畫執行前的每天平均確診陽性病例為90人、現降為75人。計畫開始時的陽性比例是2.8%、目前則下降至1.8%，戴口罩比例達85%。

可愛島之前因與旅遊相關的確診案例增加，因此在島上制定14天隔離政策。格林表示，夏威夷新冠確診為全美最低、可愛島確診數更是全夏威夷最低，「但是，當地醫療資源有限。」作為急診室醫生，葛林解釋，當局相當重視確診入院病患，可愛島於最近7周內、僅有7名新冠患者住院。所以，整個情況已被控制保護，也相當安全。

針對CDC建議民眾不要有非必需的旅行，夏威夷大學流行病學助理教授湯姆斯‧李(Thomas Lee)表示，任何疾病都無法將風險降為零，篩檢與檢測和對疾病了解，都有助於降低病毒傳播，相對於全球其他地區的疫情，夏威夷絕對能將風險降低至更安全的水平。

湯姆斯指出，夏威夷有專門設施協助居民與前往島嶼民眾安全隔離，減少病毒傳染風險，減少群聚。若陽性比例增加，夏威夷是否會施加更多限制？他則說，夏威夷有多個外島和鄰島，需求與能力略有不同，各島需每天每周查看所有指標，才能真正確定是否需施行更改防疫政策。

夏威夷州 檢測 觀光

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