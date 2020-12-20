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聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

疫情衝擊 面臨14億預算缺口…夏州府雇員將放無薪假

本報夏威夷訊

夏威夷州長伊藝(David Ige)上周宣布，此次新冠肺炎疫情大流行，導致夏威夷州預算面臨14億元的缺口。伊藝表示，州政府訂於2021年1月1日開始州府雇員每月放2天無薪假，受此影響的員工約1萬160人。

伊藝表示，這個數字只是行政部門雇員，如若加上教育局和夏威夷大學雇員，受影響的人會更多，希望這項無薪假可以避免州政府為了平衡預算而採取裁員的動作。

伊藝本人和他的閣員也同樣於2021年1月開始減薪9.23%，並於1月20日的薪資中開始扣除，減薪幅度及無薪假與所有雇員相同。「如果此次無薪假能持續一年，則州府的年度預算能省下3億元，這是我在12月向州議會提出預算平衡報告中所能提出的唯一主要措施了。」

新冠肺炎流行病嚴重，各州都在採取艱難的選擇，依靠旅遊業的夏州也是受影響嚴重之一州，失業和經濟活動下滑。

無薪假中也有些職業例外，其中包括急救人員、消防員和在公立醫院、監獄、感化院等24小時輪值的人員。另外，在非一般性資金服務、公共安全部門及商務消費部門等單位的4600位職員也不在無薪假名單內。

伊藝表示，州府探索了各種方案來平衡預算，冀望可以不必裁員。他很清楚州府員工在此困難時刻的努力，也知道這會造成員工及他們家庭苦悶，但反觀私人企業裁員成千上萬，這些員工和家庭要面對的困境，一定比無薪假要更為艱辛。

伊藝強調，一旦預算情況好轉，無薪假的計畫會即刻取消。

預算 夏威夷州 裁員

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